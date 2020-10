Capítulo 4 | Con el fin de desviar la culpa

“Creo que es notable que el gobierno predijera exactamente lo que sucedería en la declaración de apertura. Decidí que no debería suceder y todavía sucedió. Eso tiene que detenerse. Si la teoría es que alguien más lo hizo, y el acusado no lo hizo, entonces los argumentos son sobre si lo hizo el Estado Mexicano o los Estados Unidos. Es perfectamente permisible decir que alguien más lo hizo y quiere intentar demostrarle eso al jurado o al menos arrojar una duda razonable sobre el caso del gobierno sobre si el acusado lo hizo. Está bien. Pero se alejó de la prueba directa o circunstancial de que ese es el caso en su apertura. El segundo problema con la apertura es que tenemos una visión diferente, Sr. Lichtman, usted y yo, de la capacidad de usar evidencia de opinión sobre el carácter. Las reglas dicen que puede obtener a alguien para testificar generalmente de manera afirmativa sobre una parte en particular y tal vez la reputación de un testigo en la comunidad para la veracidad. Puede obtener su particular opinión sobre si alguien es sincero y usted citó de al menos uno, creo que varios correos electrónicos, donde la gente está dando opiniones evaluativas de la credibilidad de otra persona, no en la comunidad, solo su propia opinión personal. Eso no está permitido”, le dijo el Juez Brian M. Cogan a Jeffrey Lichtman, uno de los defensores de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el 14 de noviembre de 2018. Arrancaba el segundo día del llamado Juicio del Siglo y hablaban de los argumentos de arranque del primer día.

Brian M. Cogan volvió a dirigirse a Lichtman: “Sabe, usted tiene la costumbre de tomar cosas que he dicho, expresándolas en otras palabras y sus otras palabras —no quiero decir esto peyorativamente— suenan exactamente igual para mí. Cuando dice que él pensó que era un mito, bueno esa es su opinión de que todo esto no fue la verdad. Pero él no puede dar esa opinión. Eso no está permitido bajo las reglas”.

La discusión se vuelve técnica. El representante del gobierno dice que no se puede culpar al gobierno, habla de trampas verbales del abogado de El Chapo. “No voy a entrar en conflicto delante del jurado. Lo que me gustaría argumentar es que Mayo Zambada inculpó a Guzmán, hizo todos sus esfuerzos para mantener un objetivo en Guzmán mientras permanecía libre y lo que me gustaría decir, y díganme ahora si puedo o no, lo hizo sobornando al gobierno mexicano para que lo ayudara”, reiteró Lichtman.

EL TRIBUNAL: ¿Tiene evidencia de eso? ¿Tiene evidencia?

SR. LICHTMAN: ¿Tengo evidencia? ¿Tengo evidencia de que Mayo Zambada estaba sobornando al gobierno?

EL TRIBUNAL: Con el fin de desviar la culpa. Ése es el problema que tiene.

SR. LICHTMAN: Lo escucho. Quiero decir, entiendo que hay un pequeño salto para llegar a esa conclusión, pero es un argumento. ¿Por qué no puedo hacer ese argumento?

EL TRIBUNAL: Es un argumento si hay alguna evidencia sobre la cual un jurado pueda encontrar esto razonablemente. No he visto alguna evidencia antes del juicio. Todos ustedes conocen el caso mejor que yo. Como dijo antes, tengo que advertirle a usted sobre prometerle a este jurado cosas que no puede cumplir.

SR. LICHTMAN: Me gustaría poder argumentar que el Gobierno Mexicano era corrupto.

EL TRIBUNAL: ¿Cuál es la posición del gobierno?

SRA. GINA M. PARLOVECCHIO: Su Señoría, estamos de acuerdo con usted. No hay evidencia de que sepamos que Mayo Zambada sobornó al Gobierno Mexicano con el propósito de mantener el objetivo sobre el acusado, lo que entiendo que la defensa va a discutir. Me parece un argumento más apropiado para la recapitulación. En la medida en que haya evidencia de esto, que la defensa tiene la intención de presentar al jurado, no recibimos aviso de ello ni ningún descubrimiento.

SR. PURPURA: Juez, Rey Zambada testificará que su hermano sabía sobre el primer escape y arregló y ayudó al Sr. Guzmán a escapar en 2001 y luego se reunió con él después de eso.

Además que Rey Zambada ha pagado, a petición de Mayo, al actual Presidente de México (Enrique Peña Nieto en ese momento) la considerable cantidad de seis millones de dólares o más en dos ocasiones separadas en un restaurante para poder continuar durante ese tiempo el tráfico mientras todo este tiempo él está a salvo en la Ciudad de México o en otras ciudades y que el Sr. Guzmán está huyendo,con un blanco en la espalda, en las montañas y es a quien el gobierno mexicano está dirigiendo ese punto. Eso es lo que la evidencia va a mostrar. De eso podemos argumentar circunstancialmente que hay un propósito detrás de esto. No están trabajando juntos a pesar de lo que dijo el gobierno en su apertura. Juntos significan Mayo y el Sr. Guzmán. Claramente va a mostrar a través de un interrogatorio que Mayo estaba separado del Sr. Guzmán durante todo el tiempo, desde 1985 hasta 2008.

SR. LICHTMAN: Creo que lo que está diciendo es que Mayo Zambada siguió pagando al Gobierno Mexicano, presidente tras presidente, dos seguidos, y de alguna manera sigue libre y Guzmán es es el que está siendo perseguido constantemente.

EL TRIBUNAL: ¿Cómo influye eso en si Guzmán realmente cometió estos crímenes o no?

SR. LICHTMAN: En lo que se refiere, estamos afirmando que el Gobierno Mexicano formó evidencia para perseguir al Sr. Guzmán porque estaban siendo pagados por Mayo.

EL TRIBUNAL: Podrían haber sido pagados para dejar a Zambada en paz.

SR. LICHTMAN: Se les pagó para dejar en paz a Zambada. Guzmán fue perseguido año tras año, día tras día, década tras década. La razón por la que era perseguido y Zambada estaba cómodo y no había sido arrestado en 50 años porque estaba pagando al Gobierno.

EL TRIBUNAL: ¿Cuál es la evidencia que muestra que su cliente fue o no culpable de los cargos? Es una distracción. Es el problema que estoy teniendo. La conexión, paga al gobierno para que lo dejen tranquilo, Zambada, por lo que se queda tranquilo. Bueno. Está bien. ¿Qué tiene eso que ver con el Sr. Guzmán? A él no lo dejan tranquilo. Eso no significa que lo hizo o no lo hizo.

SR. PURPURA: Como el Sr. Lichtman indicó en su apertura, el Sr. Guzmán disfrutó de la notoriedad de lo que el gobierno de México le estaba atribuyendo durante ese período de tiempo. Claramente mostraremos que estuvo viviendo cerca de la pobreza en las montañas, como persona de montaña, durante al menos 14 años, y no como narcotraficante.

EL TRIBUNAL: No tengo problema con esta última parte. Tengo problemas con la parte anterior. Me parece que no hay conexión entre los dos. Puede tener dos distribuidores de drogas, uno de los cuales está pagando al gobierno y uno que no. Eso no significa que el que no lo hizo no haya cometido los crímenes. Realmente, solo tengo que decirle, no voy a... realmente tengo que detenerlo de que haga ese argumento porque es muy engañoso para el jurado. Los distrae de la culpabilidad o inocencia del acusado, que es lo que tienen que determinar.