Capítulo 3 | Anónimos y parcialmente secuestrados

El 13 de noviembre del 2018 se presentaron los abogados de ambos bandos y soltaron sus argumentos para la defensa y la condena de El Chapo Guzmán en la corte de Brooklyn, en Nueva York. Por el lado de Estados Unidos: Gina Parlovecchio, Andrea Goldbarg, Michael Robotti, Adam Fels, Anthony Nardozzi y Amanda Liskamm. Por el lado del mexicano: Eduardo Balarezo, Jeffrey Lichtman, Paul Townsend, William Purpura y Colon Miro. Había detalles administrativos pendientes antes de comenzar, como por ejemplo, la selección del jurado. Algunos no querían participar por miedo, incluso alegaban ansiedad o problemas de salud que podrían agravarse al participar en este juicio. Uno dijo que era taxista y que la duración del proceso provocaría que en poco tiempo no tuviera dinero para comer. La defensa y la parte acusadora perdieron varias horas en la revisión de los encargados de escuchar sus planteamientos. Eran pasados por grupos para ser entrevistados y saber quién sí y quién no podía participar. Quién quería engañar al gobierno por miedo o quién podía ser imparcial y afectar a alguna de las partes. El hombre que puso orden durante los siguientes meses fue el Juez Brian M. Cogan:

“Buenos días a todos. Soy el Juez Cogan. Gracias a todos por estar aquí hoy, les agradecemos el tiempo que se tomaron para llenar esos detallados cuestionarios que yo sé que todos llenaron. Yo sé que esa no es una cosa fácil de llenar.

“Como saben por el cuestionario, se les considera miembros del jurado en un caso penal. En este caso, el acusado, el Sr. Guzmán, está acusado de ser un líder del cártel de Sinaloa, que el gobierno alega que es una empresa criminal. La acusación formal alega que el Sr. Guzmán cometió varios delitos a fondo de esa empresa criminal, incluidas las conspiraciones de drogas y asesinatos.

“Ahora, el Sr. Guzmán ha negado esos cargos. Se declaró inocente y, por lo tanto, tiene derecho a una presunción de inocencia durante todo este proceso.

Foto: EFE

“Antes de comenzar, quiero darles una breve descripción de su papel como miembros del jurado, si finalmente los seleccionan para ser uno en este caso. Si alguna vez han servido en un jurado antes, esta será probablemente una experiencia un poco diferente a esa. Es posible que se hayan dado cuenta de que nos referimos a ustedes por sus números asignados y que les hemos pedido que no nos digan sus nombres. El acusado no conoce ninguno de sus nombres. Nadie sabrá nunca cómo se llaman.

“Hay una razón para esto. A principios de este año decidí que el jurado en este caso sería lo que llamamos anónimo y parcialmente secuestrado. Eso simplemente significa que nadie va a saber quiénes son. Quién eres. Aunque todos podrán verte sentado en el jurado durante el juicio, nadie sabrá sus nombres ni nada sobre esos nombres.

“Ahora, hice esto por respeto a su privacidad. Este es un caso de alto perfil. Ha recibido mucha atención pública, incluidos los medios de comunicación. No quería que nadie tratara de hablar con ustedes sobre el juicio o los detuvieran en el Metro o afuera del juzgado para hacerles preguntas o incluso tratar de hablar con ustedes abajo en la cafetería durante el almuerzo, para averiguar algo sobre el caso. Mantener el jurado en el anonimato no es infrecuente en casos de alto perfil como este, porque es comprensible que otras personas estén interesadas y quieran hablar con ustedes sobre el caso si saben que ustedes están involucrados. Pero tendrán suficiente en sus platos si los eligen para este jurado, como para decidir sobre otros problemas. No quiero que tengan que preocuparse por alguna persona que los contacte por este caso.

“Ahora, también mencionaré que otra parte de mi orden es que los miembros del jurado serán llevados hacia y desde el juzgado por los alguaciles de los Estados Unidos todos los días y que los jurados se mantendrán alejados del resto del público mientras estén en el juzgado durante juicio. Probablemente no van a recogerlos en sus casa o en realidad podrían hacerlo. Tendrán puntos de reunión centrales donde pueden recoger a varios de ustedes a la vez, donde lo recogerán y lo dejarán todos los días. Esto se hace como parte del aumento general de las medidas de seguridad que los oficiales de los Estados Unidos han impuesto para este caso y puede garantizar que el juicio proceda de manera rápida y expedita. Sé que todos ustedes estarán aquí al mismo tiempo, porque los alguaciles los estarán recogiendo a todos.

Tras casi dos años de haber sido extraditado a EU, el 5 de noviembre de 2018 inició el histórico juicio en NY contra El Chapo. Foto: Reuters

“El punto es que si usted es seleccionado como miembro del jurado para este caso, su trabajo será muy importante y no quisiera que nada lo distrajera de ese trabajo.

“Ahora, déjenme decirles lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a hacer los procesos de selección en pocos pasos. Primero les haré un puñado de preguntas importantes mientras están sentados aquí en la galería. Después de que haya terminado con esas preguntas, voy a hablar con cada uno de ustedes individualmente al final de la mesa con los abogados y el acusado presentes.

“Las cinco personas que ven sentadas allí en el jurado son reporteros, periodistas. Están observando porque en nuestro sistema de justicia penal es importante que el público sepa qué sucede en estos procedimientos. Pero, una vez más, no conocen sus nombres y nunca podrán conocer sus nombres. Su privacidad es muy importante. Entonces, mientras les pregunto, si en algún momento alguien desea discutir algo con lo que no se siente cómodo diciéndolo en audiencia pública, pueden pedirme hablar en privado, con los abogados, sin que los periodistas escuchen. Podemos encender un ruido en la parte posterior de la caja del jurado. Es muy molesto para los reporteros. Se ahoga todo el sonido para que solo puedan escucharnos cuando estamos hablando con ustedes en esta mesa.

“Entonces, si quieren discutir algo en privado cuando estemos allí, avísenme y ciertamente lo haremos.

“Ahora, voy a hacerles un puñado de preguntas. Es importante que respondan estas preguntas honestamente para que las partes y yo podamos decidir si serían apropiados para este jurado. Recuerden que hicieron un juramento abajo antes de completar el cuestionario y ese juramento aún se aplica a las respuestas que me da hoy. Es muy importante que respondan estas preguntas con sinceridad.

Foto: Reuters

“Primero, como el acusado se sienta aquí ahora mismo, se le considera inocente. Se presume su inocencia hasta y solo si el jurado determina por unanimidad que es culpable más allá de una duda razonable. Entonces, lo que eso significa es que si estás en las deliberaciones del jurado y dices, ya sabes, creo que probablemente lo hizo, pero tal vez no lo hizo. Eso no es suficiente para condenarlo. Tienen que descubrir que lo hizo por unanimidad, más allá de una duda razonable.

“En segundo lugar, como les expliqué anteriormente, ha sido acusado de varios delitos. Decir que ha sido acusado de eso solo significa que ha sido acusado formalmente de esos crímenes. No significa que sea culpable de nada. No se puede pensar que es más probable que sea culpable solo porque ha sido acusado de esos crímenes.

“Ahora, ¿hay alguien que no esté de acuerdo con la idea de que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad? ¿Alguien tiene algún problema con ese concepto? Ustedes ven que él es inocente mientras comenzamos esta prueba hasta el final. ¿Todos están de acuerdo con eso?

“Tercero, como les mencioné, el gobierno tiene la carga de probar la culpabilidad del acusado más allá de una duda razonable. Como dije, probablemente intentar no es suficiente.

“Luego, es muy importante que durante todo el juicio mantengan una mente abierta hasta llegar al final del caso y deliberen con sus compañeros miembros del jurado. No se puede escuchar a un testigo y pensar, oh, sé cómo terminará este caso. No pueden hacer eso. Tienen que escuchar a todos manteniendo una mente abierta en todo momento. ¿Alguien piensa que tiene algún problema para mantener una mente abierta?

“Ahora, cuando completaron el cuestionario, les pidieron no investigar, leer o mirar cualquier noticia o averiguar algo sobre este caso. Se ha tenido mucha cobertura de periódicos y televisión y de internet. A pesar de esa instrucción, ¿hay alguien que desde que completaron el cuestionario haya estado expuesto a este caso o cosas de él o cobertura de noticias? Solo levante la mano si eso los incluye. Bueno. Voy a decir no al número 64 o el número 70. Todos los demás. Eso está bien, hablaremos sobre eso.

Foto: EFE

“Además, en el cuestionario se les preguntó si conocían a alguno de los abogados o al acusado o a mí. Ahora que todos estamos frente a ustedes, ¿alguno de nosotros les parece familiar? No. Está bien.

“Ahora, vamos a proceder a las preguntas individuales. Los llevaremos a otra habitación, a excepción de una persona que llevaremos al frente. Si no eres seleccionado para el jurado, por favor, no pienses que eso es algo en tu contra. Los abogados tienen todo tipo de razones para no querer que alguien esté en un jurado. No significa que haya algo malo en ti si no eres elegido para el jurado. Me han llamado para jurado a mí. Los jueces no están exentos. Ningún abogado me ha puesto en un jurado y eso no me ofende en absoluto. Los llamaremos en orden numérico, por lo que el jurado con el número más bajo, creo que probablemente 48, comenzaremos con el número 48. La Sra. Clarke puede llevar al resto de ustedes a otra habitación”.

El prospecto a miembro del jurado, el personaje número 48, se quedó con ellos. El Juez Brian M. Cogan le preguntó qué es lo que había visto de El Chapo en los medios, qué sabía del caso, pues él había levantado la mano cuando preguntó. Esencialmente, respondió, cuando despierta prende las noticias por default y estaban hablando del caso, mencionaron algunos detalles. “En su mayoría, en las noticias mencionaron cosas sobre cómo era, como que es una de las personas más peligrosas”.

El prospecto número 48 fue el primero de varios que fueron sacados del juicio. Algunos porque no podían dejar su empleo, otros porque tenían que cuidar a sus hijos, otros más por miedo, a morir de miedo.