El próximo presidente, en manos de matemáticos

Los resultados que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé a conocer a los mexicanos la misma noche de la jornada del 1 de julio estarán blindados por un grupo de nueve matemáticos de las universidades más importantes del país, la mayoría con experiencia en elecciones.

Desde 1994, cada vez que hay comicios presidenciales en México, la autoridad electoral informa a la ciudadanía el nombre del ganador horas después del cierre de las casillas. El tiempo resulta muy corto para contabilizar todos los sufragios, así que el INE utiliza un método estadístico conocido como Conteo Rápido para estimar los resultados de la votación a partir de una muestra representativa de casillas.

Para el proceso electoral de este año, el órgano electoral tiene el reto de llevar a buen puerto no solo el Conteo Rápido de la elección presidencial, sino también los ejercicios que determinarán a los vencedores en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México así como las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Frente a esta labor titánica, el INE conformó un Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 (COTECORA) formado por expertos que se encargarán de diseñar el marco muestral de los ejercicios estadísticos, monitorear el trabajo de campo, supervisar el sistema que recopile la información, realizar las estimaciones electorales e informar los resultados al Presidente del Consejo General del INE. Así se busca dar certeza a la información que se adelante la noche del 1 de julio.

El equipo

El COTECORA se compone de nueve asesores especializados en los campos de la Estadística y las Matemáticas y con experiencia en otros comités técnicos electorales. Ellos son: Alberto Alonso y Coria, Carlos Hernández Garciadiego, Patricia Isabel Romero Mares y Raúl Rueda Díaz del Campo, todos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por parte del Departamento de Estadística del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) integran el grupo Michelle Anzarut Chacalo, Manuel Mendoza Ramírez y Luis Enrique Nieto Barajas. Completan la lista Gabriel Núñez Antonio y Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela, del Departamento de Matemáticas de la UAM-Iztapalapa.

Los nueve miembros cumplen los cinco requisitos formales que exige el Reglamento de Elecciones del INE: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no desempeñar ni haber desempeñado un cargo de elección popular en los tres años anteriores a su designación; no haber sido nombrado como consejero electoral federal o local para estos comicios; contar con reconocida experiencia en métodos estadísticos y diseño muestral, y finalmente, no ser militante de algún partido político.

Sus semblanzas curriculares completas pueden consultarse en el Diario Oficial de la Federación publicado el 20 de diciembre del año pasado.

PREP vs Conteo Rápido

El INE tiene dos formas para conocer las tendencias de los resultados de los procesos electorales federales y locales a celebrarse en julio próximo: el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el Conteo Rápido.

El PREP es de carácter informativo y no determina el resultado final de la elección, ya que no cuenta los votos en sí, sino que se alimenta de los datos que aparecen en las actas de escrutinio que llenan los funcionarios de casilla al cierre de éstas.

El Conteo Rápido es una técnica que sí permite conocer con rapidez y precisión estadística el resultado de la elección, antes de que se cuente la totalidad de los votos, a partir de una muestra probabilística de casillas. Tampoco se trata de un método definitivo porque tiene un margen de error y en elecciones muy cerradas no puede definir a un ganador. Si ese fuera el caso, la autoridad electoral no suele reportar el resultado hasta tener los conteos definitivos.

Los resultados oficiales de la elección se conocen hasta que finalizan los cómputos distritales, aunque los conteos rápidos pueden adelantar a los ganadores de las contiendas en donde la diferencia entre el primer y segundo lugar no sea tan estrecha.