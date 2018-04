Embajador de Rusia en México aclara que no hay evidencias de interferencia en elecciones

El embajador de la Federación de Rusia en México, Eduard R. Malayán afirmó que las relaciones entre México y Moscú son inmejorables. Es constante como las matemáticas. “Desde hace mucho no teníamos estas relaciones”.



Precisó: está vigente la invitación del presidente Vladimir Putin al presidente Enrique Peña, pero depende de las agendas de ambos mandatarios “y reconozco que no es fácil. Nos hace falta encontrar fechas”.

Vehemente, contundente, enfatizó: “No, no, existen evidencias de interferencia rusa en las elecciones en México. No hay y no habrá. He hablado sobre esto y publicado artículos sobre este tema”, señaló.

“Vamos a trabajar con el Presidente que sea electo. Así lo hemos hecho desde con Porfirio Díaz y lo haremos con el próximo. Son fake news eso de las interferencias”.

Acerca de las estrechas relaciones diplomáticas y de los acercamientos entre ambas naciones, adelantó que se comprueba con la próxima visita del presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo a Moscú. Es una invitación que se hizo hace tiempo.

En el presente abril habrá una visita oficial de diputados de la Duma a nuestro país.

Recordó la visita del exJefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera a Moscú y la del Ministro de Comercio, en octubre del año pasado a esta capital.

En el aspecto comercial, dijo: “Vamos bien. El año pasado el intercambio mercantil fue de 1.7 mil millones de dólares”.

Y este año que comienza vamos a lograr 2.5 mil millones de dólares, porque se incrementarán las compras de productos agrícolas mexicanos que en Rusia no se cultivan.

Además Rusia vende trigo a México; pero nosotros compramos autos y componentes mexicanos, entre otros.

“En Rusia hay empresas mexicanas como Gruma. Los mexicanos que visitan nuestro país pueden encontrar tortillas”, dijo orgulloso.

La entrevista en la sala de recibir de la casona de Tacubaya. Sobria, elegante. El diplomático recibió a los representantes de los medios de comunicación con calidez. Tras la bienvenida, dijo que hablaría en ruso. La traducción la hizo Eugeny Zajárov, tercer secretario.

Prosiguieron las preguntas y dijo que en nuestro país hay empresas de la Federación de Rusia en materia de aceites y lubricantes. También empresas rusas participan en el sector energético.

La más reciente en conjunto con la corporación italiana ENI, ganaron una licitación en una Ronda de Adjudicación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El diplomático ruso, señaló además:

“Vamos a ser sinceros. Entendemos que la economía mexicana está ligada a la estadounidense; pero hay nichos determinados que hace falta aprovechar. Lo que esperamos este año de un intercambio de 2.5 mil millones de dólares no es suficiente.

“Se requiere de que misiones empresariales de ambas naciones se acerquen, aunque tomamos en cuenta la distancia entre México y Rusia”, señaló.

Muy optimista, dijo que esperarán que el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo termine con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para retomar las Reuniones Intergubernamentales que trabajan desde hace 8 años en materia de cooperación económica para darle un impulso adicional.