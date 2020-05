En Debate: Agresiones a trabajadores de la salud

Mientras en el resto del mundo, las personas salían a aplaudir a los trabajadores de salud que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, en México la realidad fue otra: cientos de médicos y enfermer@s han sido agredidos ante la ignorancia de que "traen" el Covid-19.

Ligia Kantun

Enfermera mexicana

“Al salir de mi trabajo con mi uniforme de enfermera, alguien pasó en coche a mi lado y me tiró un café caliente por la espalda. ‘¡Infectada!’, me gritaron desde la ventanilla del auto sin mediar más palabras y antes de acelerar la velocidad, lo que me impidió identificar al agresor”.

Oficina de la ONU en México

“Se llama a toda la población a respetar el trabajo de los profesionales de la salud y condenamos cualquier expresión de odio, intolerancia, estigmatización y discriminación en contra de quienes hoy están en la primera línea de respuesta a la pandemia".





Florencia

Enfermera argentina

“Debajo de mi puerta los vecinos me pusieron el siguiente mensaje: “Sr/a Inquilino, piso 3ª depto. 16. Ante el ALTO RIESGO CREADO por su actividad se ha comunicado a la autoridad correspondiente la situación de riesgo generada al edificio y que, hasta tanto se tome otra medida, SE LA INTIMA A EVITAR EL TRÁNSITO Y PERMANENCIA EN ZONAS COMUNES así como tocar elementos tales como picaportes, barandas de escalera, acceder a la terraza y demás elementos que ATENTO A LA GRAVEDAD DE LA PANDEMIA PONGAN EN RIESGO A QUIENES HABITAN EL EDIFICIO”.

Secretaría de Gobernación

“El patrón común es rociar a la persona con algún líquido de limpieza (frecuentemente cloro), así como negar acceso a unidades de transporte público o comercios. Las más graves, aunque puntuales, incluyen amenazas de muerte, una de ellas con arma de fuego”.





Fabiana Maribel Zepeda Arias

Jefa de la División de Enfermería del IMSS

“Pido solidaridad a la población para frenar las agresiones contra el personal de salud ya que además de servir en medio de la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19, también tienen familia. Nosotros no somos portadores, no los vamos a contagiar, por el contrario, estamos entregados a la causa y haremos nuestra labor".

Rafael Ramírez

Enfermero

“Mientras esperaba mi transporte, dos sujetos en moto me tiraron un huevo en el uniforme. Pensé que esta clase de cosas no pasaban en nuestra ciudad, me sentí impotente al no poder hacer nada mientras ellos se retiraban a carcajadas. Somos nosotros los que en estos momentos estamos haciéndole frente a esta contingencia y me pregunto si es ésta la forma en la que nos alientan para seguir trabajando”.





Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director de la OMS

“En esta ocasión, la organización rinde un tributo a los trabajadores de la salud de todo el orbe, quienes han estado al frente de la batalla. Es usualmente el día de mayor celebración del año, pero esta ocasión la fecha está siendo opacada por el brote de coronavirus por razones evidentes.”

CONAPRED

“Desde el 19 de marzo y hasta el 16 de abril pasados, hemos recibido 35 quejas desde 26 estados del país por insultos, burlas, amenazas, maltratos y hostigamiento vecinal a trabajadores de centros de salud, médicos, enfermeros y estudiantes de Medicina. Los trabajadores del sector Salud se han convertido en un blanco vulnerable durante la pandemia, tras los casos públicos en los que médicos y enfermeras han sido golpeados, amenazados de muerte, bañados en cloro o se les ha prohibido usar el transporte”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Tenemos que respaldar, apoyar, reconocer el trabajo de las enfermeras, de los médicos, de los camilleros, de los que conducen las ambulancias, de todos los trabajadores, del sector salud, en este momento. Son los trabajadores más importantes, héroes, heroínas. Se deben detener las agresiones que ha sufrido el personal de salud en el país”.