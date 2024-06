En Debate | GN a Sedena, ¿militarización?

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa

“¿Quién dicta la política de seguridad? La Presidenta de la República. Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad fuera una institución solamente del Ejército y no es así. La política de seguridad la define el Gobierno de la República con la Presidenta de la República, el Secretario o Secretaria de Seguridad Ciudadana; su labor es coordinar esta política de seguridad pública y colaborar con la Guardia Nacional, con la Defensa, con la Marina".

Damián Zepeda, senador del PAN

“La estrategia de la militarización ha probado en el mundo, no ser el camino a seguir, porque están capacitados para otra cuestión las fuerzas armadas, porque tienen leyes que le permiten mayor opacidad y menos transparencia e incrementa siempre la violación de derechos humanos”,

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“Me dio gusto que, este domingo, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, reiteró que buscará adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y yo soy partidario de eso. Porque se ha construido en cinco años la Guardia Nacional, se ha hecho todo un esfuerzo para formar, disciplinar a más de 120 mil elementos. Nunca se había tenido una corporación así para la seguridad pública. Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder”.

Sociedad Confían 15 estados su seguridad a militares

Luis González Alcántara, ministro de la SCJN (abril 2023)

“Se declara inconstitucional la reforma legal de Andrés Manuel López Obrador para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional (GN). Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual, las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles"

Arturo Zaldívar, ministro de la SCJN

“Aunque la GN pase a manos del Ejército no se militariza porque el presidente es civil y él es el comandante de las Fuerzas Armadas. No se puede confundir la Secretaría de Defensa Nacional con el Ejército. No son lo mismo".

Amnistía Internacional

"Militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos".

José Narro Céspedes, senador por el PT

“La propuesta brinda seguridad a los derechos laborales, asensos y estímulos obtenidos por los elementos militares que se integran a la Guardia Nacional. Creemos que es algo muy importante darles certeza a esos elementos que hoy juegan un papel fundamental para la seguridad del país”.

Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

"Es una clara militarización de México. Y no es solo entregar la seguridad pública al ejército: es también aumentar el poder que ya tiene, lo que es peligroso y preocupante".