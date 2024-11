En Debate | Repartidores de plataformas

Gobierno de México

“México dará seguridad social a repartidores y conductores de Uber y DiDi. Seguridad social para todos los repartidores que generen más de un salario mínimo. Lo de los repartidores es un sistema nuevo y nunca antes visto en México. Su figura sería totalmente nueva en la Ley del Trabajo para que tengan seguridad social y sigan manteniendo flexibilidad y autonomía, prioridades para repartidores. Bajo el esquema tendrán acceso a: Créditos de Infonavit; Reparto de utilidades; Seguro de incapacidad; Atención por enfermedad en IMSS; Incapacidad por maternidad; Acceso a guarderías; Pensión”.

Nicolás Sánchez, director de Asuntos Públicos de Uber

“Este esquema del gobierno de ofrecer prestaciones a repartidores no sería viable porque no se les considera empleados. Es su figura de "socios" la que les da flexibilidad y autonomía. Regular el trabajo de otra forma pone en riesgo esta opción de ingreso. Hay que tomar como referencia esquemas como los de Reino Unido, India o Chile. De aprobarse como está la reforma sobre empresas como Uber, DiDi y Rappi, las tarifas podrían incrementarse entre 40 y 50% y el negocio se haría más chico, pues muchas personas dejarían de utilizar los servicios por el costo”.

Aliña Oropeza, líder de repartidores inconformes

“Exigimos un sistema dual, en el que puedan tener la libertad de afiliarse o no al IMSS y de mantener horarios de trabajo flexibles. El esquema propuesto no beneficia a los repartidores, beneficia al Gobierno, nada más, porque a nosotros nos van a retener cierta cantidad de nuestros ingresos para poder pagar el seguro social, eso no lo va a pagar el gobierno. Nosotros ya pagamos impuestos”.

Sergio Guerrero, secretario de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación

“La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es un gran avance para los trabajadores de plataformas, pero esperamos que en la redacción final la ley sea más robusta porque el cálculo no contempla el tiempo de conexión, es decir todo el tiempo que el trabajador está conectado a la app en espera de recibir un pedido. De aprobarse una reforma más robusta, no sólo se tendrían implicaciones en México, sino en todo el mundo, ya que el gobierno mexicano podría convertirse en un pionero de la regulación entre conductores, repartidores y las plataformas digitales”.

Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza In México. (Uber, Rappi, Didi y Cabify)

“El mejor diseño de una política pública es aquel que se centra en responder a las necesidades no atendidas de la población, y uno que se construye a través de un proceso participativo e incluyente. Creemos que México tiene una oportunidad histórica para ser referente internacional y lograr un acuerdo único en su tipo que involucre al gobierno, a las comunidades de repartidoras y repartidores, y a las plataformas digitales. Proponemos centrar la discusión en los elementos que más aprecian los repartidores: flexibilidad e independencia, buscando trabajar juntos en el diseño de una política que preserve elementos fundamentales del modelo”.

Repartidores inconformes

“Esta reforma es una amenaza para aquellos que solo buscan un ingreso extra, ya que los obligaría a laborar más de 40 horas, cuando muchos repartidores trabajan de manera eventual o es un trabajo complementario. Esta reforma los obligaría a aceptar todos los viajes, incluyendo zonas de riesgo que ellos han detectado, como San Mateo Atenco, y la colonia el Seminario.