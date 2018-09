En el Senado falta sensibilidad política: Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, admite que la estabilidad de la cámara depende de todos los legisladores, pero señala que Morena tiene más responsabilidad por ser mayoría, aunque a veces se comporte como oposición.



El ex secretario de Gobernación recibió a El Sol de México en su austera oficina, lejos del Palacio de Cobián, desde donde dirigió la política interior del país durante casi todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Acepta que hay polarización, falta de humildad y de sensibilidad política en el Senado; advierte también que la gobernabilidad del órgano legislativo está en riesgo.

“Espero que en el camino lo vayan viendo, ya son gobierno y tienen que buscar acuerdos con las otras partes, si no quieren verse como lo que dicen, que no son, anti-demócratas”, asevera el también ex gobernador de Hidalgo.

¿Quedó contento con la repartición de comisiones, o no son las que consideraba?

Se acerca mucho a lo que habían pedido mis compañeras y compañeros, pero no todo es el mundo ideal, y menos cuando no tenemos la mayoría.

Hay una mayoría -que nosotros lo fuimos- y tiene mano en ese tipo de decisiones, y lo que nosotros buscamos es un acuerdo en que se pudiera satisfacer en lo posible las aspiraciones y lo que como grupo parlamentario deseaba (…)En la integración no se necesita ser presidente o secretario para alzar la voz en las comisiones.

Lo que sí puedo decir es que prácticamente en todas las comisiones hay un representante de nuestra fracción que va a hacer valer la fuerza de la razón en las comisiones del Senado de la República.

¿Les han regateado, senador, espacios físicos por ejemplo?

No. ¿Qué tenemos que hacer valer?, el número de senadores que tenemos, si somos 15, nos toca una división que corresponde a 15 senadores y a los otros que son 20, y a los que son 50, así es esto. En el Senado así se debe de estar dividiendo.

Por supuesto que no vamos a aceptar ni más ni menos de lo que nos corresponde (…) y no tenemos por qué andar en negociaciones al respecto. La verdad es que sí logramos avanzar con buenas, con la práctica de la política.

¿Hay una oposición-oposición?





Ya los viste; (ellos) no han visto que ya son gobierno.





¿Sí?





Y se portan como oposición. A los que no buscan conciliar ni hacer acuerdos, ahí están (…)

Y a otros que sabemos que ya somos oposición y que seguimos buscando conciliación a acuerdos, en lugar de estar disruptivos de todo lo que proponen los otros, hay que tener humildad y sensibilidad política.





¿Se puede romper la institucionalidad parlamentaria o la institucionalidad gubernamental?





“No debe, la gubernamental es toda de ellos”.





La estabilidad democrática de una Cámara, depende de todos, no solo de quien es mayoría. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo, pero tiene mayor compromiso los que son mayoría, y se están portando en una situación de oposición o de aplastante mayoría, y eso no va a ayudar a la gobernabilidad. Callarnos no, vamos a dejar claro nuestra posición en cada tema.





¿Nos pueden ganar la votación? Sí, si no están abiertos a convencerse unos a otros, a querernos convencer unos a otros de quién tiene la razón para modificar, cambiar las cosas, salir en los mejores términos o acuerdos, si no están en esa circunstancia, pues sí ponen en riesgo.





¿La institucionalidad?





“La gobernabilidad está en la Cámara”.