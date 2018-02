Entrevista a Beatriz Paredes: “Fracturado está el PAN; el PRI mantiene unidad”

Beatriz Paredes, la coordinadora de campaña de José Antonio Meade en la tercera circunscripción y exdirigente nacional del PRI, consideró que en su partido no hay visos de fractura ni mucho menos de división. En entrevista con El Sol de México, Paredes Rangel explicó que si se busca división esa está en Acción Nacional ante la salida de varios destacados militantes.

Al hablar de los adversarios de Meade, la ex embajadora de Brasil opinó que el bloque opositor que impulsa a Ricardo Anaya funciona por el “hambre de poder” de quienes lo integras y dijo que Andrés Manuel López Obrador es “un político experimentado”. ¿Cuál es el futuro del PRI en este proceso electoral del 2018? Alcanzar la victoria. ¿A pesar de que el candidato va en tercer lugar?

La campaña ni siquiera ha iniciado. Hay una legislación electoral muy compleja. La ciudadanía no tiene porqué conocer las características de esa legislación electoral muy restrictiva en la etapa de las precampañas, pero sin duda José Antonio Meade es un gran candidato y cuando la sociedad pueda aquilatar y comparar capacidades y posibilidad de responder a gobernar bien un país como este tan grande que está enfrentando situaciones inéditas, sin duda va optar por José Antonio Meade. ¿No ve división al interior del partido? Fracturado está el PAN.

Yo no sé por qué cuando el PRI mantiene su unidad parecería que lo único que importa es encontrar fisuras o problemas graves. Todo partido en una etapa tan compleja, como ésta de gran competencia tiene múltiples situaciones. Fracturado está el PAN, hubo la salida de grandes personalidades del PAN importantísimas. Un ex presidente de la República, una figura como Margarita Zavala. Hubo un hecho, verdaderamente sorprendente de una alianza antinatural con los que habían sido sus adversarios de siempre.

Si buscan las declaraciones que el PRD hacia sobre los panistas. Y ven las declaraciones que los panistas hacían sobre los perredistas, se darán cuenta en qué grado de hambre de poder y de oportunismo se dio esa alianza. Sí es cierto que hay en todos los partidos procesos de insatisfacción después de la selección de las candidaturas. Eso no es conveniente en ningún partido, pero yo no veo una tormenta de las dimensiones que se quieren presentar.

¿Pesan los exgobernadores que han traicionado la voluntad del partido? Por eso fue tan importante la declaración contundente de José Antonio Meade de su voluntad de ser implacable ante la corrupción. Sería mucho más grave que cerrara los ojos. Creo que esa expresión contundente y clara refleja una voluntad política que la propia ciudadanía le exigirá que cumpla cuando sea presidente. ¿Pero no afectan Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo? Casos como el de Sonora, casos como otros temas, casos como el de las ligas en el DF.

Casos como cerrar las cuentas periférico. Claro que afectan. Si la sociedad tiene elementos para estar desencantada con todos los políticos, con toda la participación política, pero no podemos suponer que casos individuales muy graves y dramáticos y que se tienen que castigar con todo el peso de la ley van a desacreditar una función que es indispensable para el fortalecimiento de la democracia como es la participación ciudadana y como es la participación política. ¿Usted tocaba un punto muy importante.

La gente está desencantada el día de hoy con la política? A mí lo que me importa es que el ciudadano tenga elementos para votar de manera informada, de manera consciente y que ejerza su derecho democrático. Estoy convencida que si los ciudadanos hacen un análisis del perfil de los candidatos, se darán cuenta que el perfil de José Antonio Meade es el más indicado para gobernar un país en pleno Siglo XXI. Que está enfrentando circunstancias inéditas en el entorno internacional, que tiene un gran potencial a desplegar y que tiene muchos problemas a superar.

No es un acto de fe, es un acto de análisis y yo estoy segura que con un análisis sereno, frío y racional, la mayoría de la población mexicana optara por la personalidad de José Antonio Meade. ¿En su experiencia como ex dirigente nacional del PRI, cuál sería su recomendación para la actual dirigencia para llevar a buen puerto al Partido? Yo creo que cada dirigencia enfrenta circunstancias distintas. Cada dirigencia lo es en un contexto diferente.

No me atrevo a hacer recomendaciones a ningún dirigente; porque el tiempo en el que yo fui dirigente, seguramente muchas de las medidas que yo tomaba era incomprendidas y no merecían el aplauso, pero yo fui dirigente en un contexto determinando muy distinto al actual. ¿Quiero conocer su opinión sobre AMLO y Anaya? Andrés Manuel López Obrador me parece un político experimentado que ha expresado desde hace muchos años si deseo de ser presidente de la República. No tengo más que decir. Y de Ricardo Anaya lo conozco muy poco.