Entrevista: Designar al Auditor Superior de la Federación es prioridad, asegura Arely Gómez

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, consideró grave la falta de nombramiento del Auditor Superior de la Federación y el Fiscal Anticorrupción, por lo que pidió al Congreso realizar en este periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril, las designaciones.

También pidió al Comité de Participación Ciudadana agilizar la elaboración del proyecto de Política Nacional Anticorrupción para ser sometido a la discusión del Comité Coordinador de SNA, donde tienen representación los Poderes Ejecutivo y Judicial.

En este contexto, propuso tres ejes que fortalecerán la Política Nacional Anticorrupción: la capacitación de los servidores públicos, la homologación en los procesos de selección de los contralores internos y la implementación de la Plataforma Digital Nacional.

En entrevista con El Sol de México, la funcionaria coincidió con la propuesta que ha hecho el Comité de Participación Ciudadana, respecto a gestar una consulta pública en la que la ciudadanía presente sus propuestas para combatir la corrupción.

¿Qué es más importante para el funcionamiento del SNA, los nombramientos pendientes o la emisión de la Política Nacional Anticorrupción?

Para mí, es más importante que la Política Nacional Anticorrupción esté definida y ya establecida, a que nos falte un integrante, porque si falta un integrante, pues está encargado el despacho, como en el caso del Auditor Superior de la Federación, no es lo ideal, pero funciona, sobre todo con esa institución que lleva muchos años. Si faltara yo, sucedería lo mismo.

Si no está el Fiscal Anticorrupción, que es grave, podrá hacer las veces el titular de la Unidad de Servidores Públicos Adscrito a la Subprocuraduría de Delitos Federales, y los asuntos se siguen llevando. Además, ahorita no hay tantos asuntos que tengan que ser nuevos o tratados por ellos.

Esta política es lo que va a articular el combate a la corrupción, si no tenemos esto, va a ser muy difícil que todas las instituciones que estemos ahí sentadas, podamos llegar a una articulación del SNA, entonces, yo la catalogaría como el primer objetivo del sistema, ya que es donde se va a indicar su diseño, su implementación y su evaluación. Y esto tiene que estar en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión.

Lo importante y de que se trata el sistema es que nos coordinemos, ahorita como estamos no podemos, porque nos falta la Política, tenemos que atender a ciertas reglas y delineamientos, pero ha sido un año muy fructífero, en el sentido de que la doctora Jacqueline Peschard ha sido una gran promotora.

Sin embargo, los nombramientos siguen pendientes, ¿cuál sería su opinión?

Yo les haría un llamado a los diputados para que, en este periodo legislativo, el Auditor Superior de la Federación sea uno de los temas a tratar. Ellos ya tienen un proceso abierto que, como fue los últimos días del cierre, yo creo que lo pueden retomar. Y hago un llamado para que se designe al Auditor Superior de la Federación, si bien, tenemos designado un encargado con amplia experiencia.

Y del tema del Fiscal Nacional Anticorrupción, estoy enterada de que, en el Senado de la República, fue uno de los temas más tocados en las plenarias, por lo que considero que ellos lo tendrán en perspectiva y harán lo necesario para rendir buenas cuentas.

Además de las propuestas que hizo en la primera sesión ordinaria del SNA, ¿en qué más contribuirá la Función Pública para construir la Política?

Hay temas muy relevantes, tenemos que incluir todo lo que se señala en la legislación, pero es fundamental funcione la Plataforma Digital Nacional, porque ahí se va a ver la coordinación. El segundo tema es designar a los titulares de los Órganos Internos de Control, y el tercero la capacitación de los servidores.

Yo me voy a involucrar y a tener mayores propuestas en el momento que las vea. Creo que van a tomarlas, porque ya lo ha manifestado la doctora Mariclaire Acosta. A lo que sí me ofrecí es a, cuando ya tengamos la propuesta que ellos nos hagan, habilitar un espacio en nuestra plataforma, para que todos los interesados la puedan estudiar y se haga una gran consulta nacional, de esta manera, podremos recibir las propuestas de la gente.

Una de sus principales apuestas, fue la profesionalización de los servidores, ¿a qué se debe?

El sistema nacional de profesionalización, que inició en 2003, quedó desfasado, tenemos que hacer cambios, tenemos que actualizarlo y en enero del año pasado trabajamos con Flacso, en la elaboración de una iniciativa para el Sistema Nacional de Profesionalización y actualmente está en la Consejería Jurídica para su revisión. Sabemos que es un tema complejo, pero nosotros proponemos que haya una vacatio legis de dos años, para que los servidores públicos tengan un lapso de dos años, puedan prepararse y actualizarse, sin despedir a los que están, pero para ello, tendrán que adaptarse a las nuevas reglas.

¿Qué hacer para que estos planes se lleven a la práctica y no se queden pendientes?

Esto no va a pasar porque el CPC son los ciudadanos que están ansiosos de tener esto. Entonces, ellos lo tomarán en cuenta y cuando lo sometan al Comité Coordinador, también nosotros tendremos todos los elementos para aprobarlo o no, realizar modificaciones, en fin, va a ser algo sometido. Ellos están trabajando y deberán tener una fecha para someterlo ante nosotros. Hay que tomar en consideración que lo que hoy estamos viviendo y la elaboración de esta Política Nacional Anticorrupción, es un hecho histórico que va a ser un parteaguas en la Administración Pública Federal y también en los particulares, en los privados, porque la corrupción no sólo se da en el gobierno, se necesitan dos.