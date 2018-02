Entrevista: Levi Mustri "No hay voluntad política en el SNA"

Hace falta voluntad política para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, no sólo por parte del Congreso de la Unión, encargado de nombrar a los órganos acéfalos, sino también dentro del Comité Coordinador, quienes en más de una ocasión han dado negativas a las propuestas del CPC, consideró su nueva integrante, Irene Levy Mustri.

Puntualizó que, si pondera la resistencia de las otras cinco instituciones, el SNA no va a funcionar, “si no quieren que funcione”. Ante ello, el Comité de Participación Ciudadana deberá convertirse “en un gran monstruo”, que bajo el arropo de la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada, disuelva la resistencia que han puesto respecto a acciones específicas encaminadas al combate de la corrupción.

Levy Mustri adelantó que en la próxima reunión del CPC, presentará un pronunciamiento contra el rezago de las designaciones, el cual deberá ser discutido y aprobado a su interior. Esta será una de las primeras propuestas que impulse, pues, “es urgente” que como órgano colegiado emitan una postura a la brevedad.

Por otro lado, señaló que la coyuntura electoral y el cambio de presidente, son dos elementos que deberán aprovechar para comprometer a las autoridades y futuros gobernantes en la lucha contra la corrupción. Asimismo, llevará a debate la posibilidad de establecer una agenda anticorrupción y gestionar que él Comité se constituya como asociación civil, para fortalecer trámites legales como los amparos.

¿Qué propondrá al CPC?

Una es constituir una asociación civil con los miembros del CPC para constituir este abrazo institucional, porque ahorita no somos nadie, somos cinco personas, entonces, con una asociación civil, nosotros pudiéramos luchar las causas como asociación y no como personas aisladas, será más sencillo judicialmente que procedan ciertos litigios estratégicos.

También necesitamos hacer acciones concretas con la sociedad civil, para dar a conocer lo que pasa, lograr campañas para sensibilizar temas anticorrupción. Por último, estamos en una coyuntura dificilísima, pero es una gran oportunidad, sale un gobierno y entra otro. Es el momento en que nos tenemos que subir a la ola, comprometer desde ahorita a los candidatos con la lucha anticorrupción.

Ha sido muy insistente en los nombramientos, ¿tiene una estrategia?

Yo voy a llevar al próximo CPC una propuesta para hacer un pronunciamiento, hay mucha preocupación por las designaciones, no solamente está el Fiscal Anticorrupción, vienen dos comisionados del INAI, vienen los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los Contralores Internos. Urge que nosotros nos pronunciemos sobre el tema de designaciones.

Todos estos nombramientos pendientes o instituciones acéfalas, ¿podrían comerse al SNA?

Depende de la voluntad política. Si no quieren que funcione el SNA, no va a funcionar, con nombramientos o sin nombramientos, si nombran gente a modo tanto en el Tribunal, tanto en la Auditoría Superior de la Federación, como el Fiscal Anticorrupción, que son los que faltan del SNA, no va a funcionar, aun teniendo los nombramientos. Si hay voluntad política, esto va a funcionar aún sin nombramientos.

¿Y los miembros del SNA tienen voluntad política?

Hasta donde yo he visto, ha habido muchas votaciones en contra de lo que ha pedido el CPC, no pareciera haber tanta voluntad política, pero acuérdate que ya se van algunos. Ojalá que tengan voluntad política para sacar ciertos temas y veremos el siguiente SNA, por lo menos el Comité Coordinador. Y desde luego, ver ahí los sistemas locales, donde hay de todo, hay sistemas locales con mucha voluntad, hay sistemas locales que no tienen tanta voluntad. Hay que ver qué podemos hacer y en dónde, ¿no? Y eso es lo que hay que tener. Tener un termómetro de voluntades.

Una de sus cualidades más mencionada, es su carácter combativo, ¿es lo que necesita el CPC?

Es importante tener carácter combativo, eso no resta las otras cualidades que tienen los demás miembros del CPC, que también son combativos; pero sí hace falta alzar la voz porque necesitamos que nos conozcan. Robusteciéndonos de la sociedad civil y de la iniciativa privada, nos volvemos un monstruo de tal nivel que el Comité Coordinador la piense dos veces para decirnos que no. De ahí la necesidad de ser combativos para construir. Vamos a salir a proponer y a construir.

Ahora, yo soy muy institucional y nunca me voy a ir por la libre si el resto de mis compañeros del Comité no están de acuerdo con una línea, con una forma, yo me voy a replegar totalmente a lo que la mayoría decida.

Varios órganos del SNA han firmado convenios con el INE, ¿cree que debería firmarse uno global?

Para mí es más importante cumplir objetivos específicos en torno al tema, junto con las facultades que tiene el INE y las facultades que tiene el Comité Coordinador. Los convenios normalmente sirven para la foto, se firman y ahí están en el cajón. No me desgastaría ahorita en firmar un convenio, me desgataría en buscar líneas de acción concretas.