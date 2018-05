Esperan siete mil estudiantes becas del Conacyt

Cerca de siete mil postulantes de nuevo ingreso a la maestría y doctorado en diversas universidades del país están a la espera, desde el pasado mes de febrero, de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), asigne las becas de manutención y sus respectivos pagos.



Aunque la convocatoria del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 2018 salió desde febrero pasado, los afectados señalaron que el pago de las becas sería, si se aprueba en los próximos días, hasta el mes de julio.

Con la amenaza de que la lancen por deber cinco meses de renta, sobreviviendo con préstamos familiares para comida, transporte y materiales escolares, Gabriela es solo un ejemplo de las dificultades que atraviesan miles estudiantes de posgrado en México, viviendo en la zozobra de si les otorgarán o no la beca que asciende a $13,769 pesos mensuales. El peor escenario: la deserción.



El aprovechamiento de estos universitarios no es el óptimo a decir del coordinador del posgrado de Ciencias Biológicas y de la Salud dela UAM-Iztapalapa, Humberto González Márquez, en entrevista para El Sol de México, “no se dedica el cien por ciento del tiempo al trabajo doctoral y de investigación, pierden el tiempo en hacer trámites administrativos o en irse a trabajar a otro lado para ganar aunque sea para su transporte. A los estudiantes se les está matando de hambre, es un reflejo del 25% de recorte al presupuesto de Ciencia y Tecnología”.





Falló en la plataforma: Conacyt

De acuerdo con estudiantes de diversas universidades, aglutinados en la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado (ANEP), las razones que les dio el titular de la Dirección Adjunta de Posgrados y Becas del Conacyt, Pablo Rojo Calzada, del atraso en la asignacióny pago de becas son las fallas en la plataforma digital, en fase experimental, en la cual se postulan y se lleva a cabo toda la gestión hasta el final, así como a la desorganización de los coordinadores de posgrados y comités académicos de las universidades.

Sin embargo, la ANEP afirmó que han detectado que en los procesos de asignación en los últimos años quienes determinan el número de becas que se asignan a cada posgrado no son las coordinaciones de posgrado, ni los comités académicos, sino que el escaso presupuesto que se asigna desde el Conacyt, ha provocado la reducción de la matrícula.

Asimismo, estudiantes aseveraron que aunque en las reglas de operación del PNPC 2018 hay una leyenda que dice: “tu ingreso a los estudios de este programa de posgrado no garantiza la asignación de beca Conacyt”, el funcionario les aseguró que solo “el 1% de los 7 mil postulantes se quedaría sin beca por falta de requisitos como no tener la carta de liberación de si estudiaron previamente una maestría con beca Conacyt”.

El pasado 26 de abril, Rojo Calzada les aseguró que la primera semana de mayo ya quedaba arreglada la plataforma, habría grandes cambios y la asignación de becas sería a partir de la tercera semana de mayo.

“A nivel nacional, a nadie de primer ingreso de ninguna universidad se le ha asignado ninguna beca. En años anteriores se tardaban dos meses en darla. Nunca había sucedido este retraso, estamos a 4 meses de haber iniciado el posgrado. En las coordinaciones de posgrado no recibimos ningún apoyo. Si se liberan en estos días las becas, quizá nos estén depositando hasta julio”, señaló un estudiante de la UNAM, cuya identidad prefirió mantener en el anonimato.

Al no existir una postura oficial de cuándo será la fecha de asignación de becas, este diario solicitó una entrevista con el titular de la Dirección Adjunta de Posgrados y Becas del Conacyt, Pablo Rojo Calzada, sin embargo, no se obtuvo una respuesta positiva.





A CIEGAS EN EL PROCESO

El coordinador de posgrado del área de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM-Iztapalapa señala que la plataforma para el registro del PNPCestá mal diseñada, pues no se ven avances en el trámite administrativo, en ocasiones los regresa a la fase original.

“No da información y no asigna las becas; de que sirve que nuestros estudiantes estén trabajando sin saber si tendrán un pago retroactivo. En otras ocasiones ha sido rechazado su registro porque un documento no está bien, pero van sintiendo que va avanzando su trámite y ahora es el silencio más grande de todos. A veces, la plataforma no nos da información, a veces me dice que no tengo permiso de ver esa información. Lo grave es que los muchachos no saben si van a cobrar o no”.

Suben el tono de las protestas



Anteriormente, hasta 2015, las becas eran autorizadas a todos los que eran aceptados en el posgrado, sin embargo,relatan los estudiantes de la ANEP, ahora el PNPC que los posgrados en lo individual se reservan el derecho de asignar las becas, pero eso es discrecional, pero no hay criterios que dicen cuáles son los que recibirán becas y quiénes no.

En las entrevistas de selección, denuncian los afectados, con los coordinadores de carrera, se les pregunta a los estudiantes si se quedarían a estudiar aun si no tuvieran beca, cuando ya saben que se podrían quedar sin beca, cuando eso antes ni siquiera se contemplaba. Se les otorgaba la beca de manutención a todos, pero desde el 2015 esto cambió. Va soltando de acuerdo a la movilización que hay y las empieza a soltar donde es más hay movilización

La forma que han encontrado para destrabar la situación es mediante la movilización en las calles, por lo que se esperan manifestaciones a partir de esta semana.

Así, el 14 de mayo harán un plantón en la UAM-Iztapalapa, el 15 de mayo se formará un contingente de la ANEPcon todas las asambleas interuniversitarias. El 16 de mayo se plantarán en la UAM-Xochimilco, el 17 de mayo en la UAM-Iztapalapa a las 3 de la tarde y ese mismo día, a las 12 horas, sesionarán en la Unidad de Posgrado de la UNAM. El 18 de mayo, a las 12 horas, habrá una sesión nacional de ANEP en la Unidad de Posgrado. El22 de mayo, a las 11 horas, harán una marcha del Parque de la Bombilla al Conacyt, que finalizará con una conferencia de prensa.