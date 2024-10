Espero que no regresen los sabadazos: Claudia Sheinbaum sobre el fin del paro en el PJF

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró en su conferencia de prensa matutina la resolución del Consejo de la Judicatura Federal que suspendió el paro de labores de jueces y magistrados del Poder Judicial.

“¡Pues que bueno! Y no es por el gobierno, no es por la presidenta. ¡Qué bueno por el pueblo! Ahora, espero que no regresen los sabadazos otra vez, verdad. Pero que bueno que regresan a trabajar, porque lo que no podía ser era este paro cobrando, además, sus salarios”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

México Jueces y Magistrados levantarán paro en el PJF el 28 de octubre

La noche del miércoles, por mayoría de votos, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal decidió levantar el paro que jueces y magistrados mantienen en protesta por la aprobación de la reforma judicial, la cual establece que los impartidores de justicia serán designados por medio del voto popular.

Sheinbaum recalcó que la elección popular de jueces es la forma en la que su movimiento separa al poder económico del poder político, así como lo hizo Juárez con las leyes de reforma al separar a la Iglesia del Estado.

Además, la presidenta señaló el nepotismo presente en el Poder Judicial en relación a las exigencias de que se respete la carrera judicial de las personas juzgadoras en el país.

“Entonces ahora no va a depender el nombramiento de un juez, de una jueza, de un grupito, o de un magistrado, o de un ministro o una ministra, del Presidente de la República, de la presidenta, o del Senado. Va a valer lo mismo para elegir a un juez el voto de la persona más adinerada como de la más humilde” afirmó Claudia Sheinbaum en conferencia mañanera.