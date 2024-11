Está haciendo el ridículo o de plano es un traidor a la patria: Sheinbaum sobre Marko Cortés

La presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que no sabe si el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, “está haciendo el ridículo o llamarlo traidor a la patria”, luego de que este ayer publicó un comunicado pidiendo al próximo mandatario de Estados Unidos ayude a México para tipificar el delito de narcoterrorismo.

“Lo leí y no sé si también vieron su declaración el día de la de la decisión de la Corte el día de ayer, en donde hacía un llamado al ejército para que tomara partido. No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria, porque no hay explicación intermedia” dijo.

Claudia Sheinbaum recordó que cuando se votó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional fue la primera vez que Cortés dijo en el Senado que se catalogue como narcoterrorismo, “porque está llamando a la intervención extranjera ayer de plano ya lo pide abiertamente”.

La mandataria expresó que, si el líder del PAN cree que van a rescatar a su partido así, "es un acto suicida y se van a hundir más".

"o sea, entonces digo o hace el ridículo y creo que lo está haciendo frente al pueblo de México”.

Enfatizó sobre lo que dice el Código Penal respecto al tema de traición a la patria y “no es que lo vayamos a acusar ni mucho menos aquí hay libertad, que no se vaya malinterpretar lo que digo, pero sólo vean esa redacción y comparen declaraciones o vamos a juntar que es traidor a la patria y hace el ridículo”.