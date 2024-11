Estamos desarrollando una estrategia para la inseguridad en Guerrero: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes que se está desarrollando y fortaleciendo una estrategia integral para atender las diversas problemáticas de inseguridad que hay en Guerrero.



Comentó que la estrategia tiene que ver con la atención a las causas y la presencia de cuerpos de seguridad en el estado como la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, además de la colaboración con policías estatales.



Ayer, en Guerrero once cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta en Chilpancingo, la capital del estado. Al ser identificados, la Fiscalía estatal confirmó que las víctimas eran parte del grupo de comerciantes desaparecidos días antes.

Esta mañana el Fiscal de Guerrero, estuvo presente en el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, en donde se abordó el tema de la inseguridad en el estado. Sin embargo, dijo que será hasta el martes cuando se detalle particularmente de los “lamentables sucesos” que ocurrieron tanto en Tres Palos y los hallazgos de cuerpos en Guerrero.



Claudia Sheinbaum reconoció que Guerrero enfrenta múltiples problemáticas en sus diferentes regiones; “hay problemáticas diferentes en la Costa Grande, en la Costa Chica, en la región centro, en Acapulco”, dijo.



“Además de lo que se está haciendo, de incrementar la presencia (de cuerpos de seguridad), se están siguiendo diferentes líneas de acuerdo con la problemática en cada una de las regiones de Guerrero”



“Sí estamos trabajando sobre el tema de Guerrero”, reafirmó.