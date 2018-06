Estas son las noticias falsas que debes evadir para ir a votar

Este domingo todos los mexicanos decidiremos quien será nuestro próximo presidente además de que renovaremos a nuestros diputados y senadores.

Y por ello es muy importante que, si acudes a las urnas, lo hagas bien informado. Eso quiere decir que es momento de que sepas sobre las fake news que circulas en Whatsapp y redes sociales.

No todo lo que lees en internet es cierto, eso incluye cadenas en los chats, fotos viejas que se hacen pasar por actuales y alguno que otro meme tendencioso.

Esta es la lista de noticias falsas en las que no debes caer:

1. Ninguno de los 4 candidatos presidenciales se ha declarado derrotado

Hay un mensaje que corre en Whatsapp y dice: "Ayer en la noche en una reunión a puerta cerrada, el candidato del frente, Ricardo Anaya, reconoció que no tiene oportunidad alguna de vencer".

Por lo general estos mensajes falsos están fechados sin especificaciones, por ejemplo "ayer en la noche" o "esta mañana", para que cuando se viralice pueda camuflajearse como verdadero

Y luego se lee: "Uno de sus colaboradores filtró este video a fin de generar conciencia en los miles de mexicanos". Ten cuidado, a pesar de que sí existe una grabación, su contenido y la manera en la que fue publicado es totalmente falso.

En resumen: Nadie ha renunciado, además solo tú decides a quién darle tu voto

2. El audio del super

Los mensajes falsos no solo corren en posts o mensajes, y este audio es un ejemplo.

Según lo que describe la grabación, a cada persona que acudió a un cierre de campaña en el Estadio Azteca les dieron una tarjeta con 4 mil pesos y las cobraron en un Bodega Aurrerá cerca de Perisur. En ocasiones el audio se acompañó de una foto que mostraba a la gente en la entrada.

La foto no corresponde al lugar que menciona, además de que la descripción de "camiones y muchedumbres en el super" no concuerda con esa imagen.

En resumen: Si acaso eres testigo de un delito electoral, llama a la Fepade. No recurras a las redes ni asegures las acciones que no has corroborado

3. No votarás en contra del maltrato animal

También circula un mensaje en el que te exhortan a pedir en la casilla una cartilla para votar por el maltrato animal. Falso.

"Con solo 5 mil votos se aprueba la ley", dice el mensaje apócrifo. Debes saber que las leyes únicamente pueden ser aprobadas por los integrantes del Congreso, mismos que sí vas a elegir este domingo.

Al acudir a las urnas, de cajón recibirás tres boletas: Presidente, Diputados y Senadores. Ya dependiendo de tu localidad, pueden sumarse otras como gobernador y legisladores locales.

En resumen: Solo votamos cargos federales y algunos locales, nada de leyes

4. ¿Segunda vuelta virtual?

El sistema democrático de nuestro país y el proceso electoral que realiza no contempla las segundas vueltas en las votaciones.

Y te lo decimos porque otro video llama a una "marcha virtual por México" impulsada por un grupo que lleva el mismo nombre.

Hablan de un voto útil que, en efecto sí existe y es la manera de elegir a quien pueda vencer al puntero aunque no sea tu opción deseada pero esto no asegura ningún resultado.

En resumen: Consulta las propuestas de cada candidato y reflexiona tu voto, no dejes que decidan por ti

5. El lápiz no se borra

Corrió en Facebook un mensaje que "revelaba" cómo el lápiz del INE para marcar tu boleta electoral se borraba muy fácil. Esta publicación trataba de exhibir que habría trampas entre los funcionarios de casilla pero la realidad es otra.

El marcador ha pasado distintas pruebas que corroboran su efectividad por lo que es certero que funcionará.

Ahora, si es tu deseo llevar un marcador, ten cuidado. No pongas en riesgo tu decisión pues no tienes certeza de que el material que llevarás sí pueda ser manipulado.

En resumen: El INE realizó un detallado proceso para determinar los materiales, confía en el