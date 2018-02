Esto no termina hasta que se acaba: Seguirá bombardeo de spots

Estamos a una semana de que concluyan las precampañas, pero eso no significa tregua de bombardeo propagandístico para los ciudadanos, ya que por primera vez en una elección presidencial, los partidos políticos tendrán espacios en radio y televisión para emitir sus mensajes, lo cual se traducirá en seis millones 850 mil de mensajes en estos 45 días de intercampañas, eso sin contar los comerciales de las autoridades electorales.

Pero si las personas esperan que estos spots tengan al menos mensajes concretos o propuestas específicas de política pública, esto no será posible, ya que la ley electoral establece que en este periodo de intercampañas (que va del 12 de febrero al 29 de marzo) ningún candidato puede salir a cuadro, so pena de sanciones por actos anticipados de campaña, y los mensajes de los partidos tendrán que ser genéricos.

Es decir, que lo único que podrán transmitir los partidos en estos 6.8 millones de spots serán eslóganes, jingles o frases sin mucho contenido político.

La misma ley establece que las tres mil 111 emisoras de radio y televisión concesionadas y permisionadas del país tienen la obligación de ceder 48 minutos diarios de su programación al Estado para que en ese tiempo se transmitan mensajes relacionadas con partidos políticos o elecciones.

Así, para el actual proceso electoral se espera que entre el 13 de diciembre 2017 (inicio de precampañas) y el 27 de junio de este año (fin de campañas) se hayan transmitido alrededor de 60 millones de spots de partidos y autoridades electorales, es decir del Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y el tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación.

En el caso de precampañas, que terminan el domingo 11 de febrero, se estarán emitiendo 19.3 millones de spots con temas electorales, de los cuales 15.2 millones corresponden a partidos políticos y el resto a las autoridades electorales. Son los spots que estamos viendo y escuchando.

Una vez que concluya la precampaña, comienza el periodo denominado intercampañas. Este plazo fue concebido en la reforma electoral de 2007, pero en esa legislación se decretó una veda en el periodo entre el fin de precampañas y las campañas.

Foto Cortesía

Es por esa razón que en las elecciones presidenciales de 2012 ni los partidos ni los candidatos tuvieron espacio en radio y televisión en este periodo, lo cual se conoció como tregua; sin embargo, los criterios cambiaron con la reforma de 2014.

Con la legislación actual, ahora los partidos sí tienen acceso a medios electrónicos en el intercampañas, lo cual se traducirá en seis millones 850 mil spots que las estaciones de radio y televisión tendrán que transmitir en los 45 días de este plazo.

La ley es muy clara al establecer que en dichos spots no podrán salir candidatos ni los partidos podrán hacer llamados al voto. Sin embargo, eso no significa que no veremos a candidatos en medios de comunicación, tal como lo explicó el consejero Ciro Murayama.

“Estamos en un escenario nuevo, porque se trata de seis semanas donde no estamos en precampaña, no ha iniciado la campaña, pero no hay estado de sitio, lo que no podrán (los candidatos) es hacer actos proselitistas porque eso sería como un acto anticipado de campaña, pero tampoco estamos hablando de un arresto domiciliario”, dijo el consejero.

Es decir, los candidatos podrán asistir a eventos públicos o ser invitados por organizaciones a reuniones privadas. Ahí, siempre y cuando sea provocado por la prensa, podrán dar declaraciones, pero sin llamados a votar por ellos o con propuestas electorales.

Murayama Rendón admitió que es un escenario complejo, y en caso de una posible violación a la ley electoral, el INE y el tribunal Electoral deberán analizar caso por caso para definir si hay sanción o no.

Eso durante los 45 días de intercampañas, porque a partir del 30 de marzo comienzan las campañas, y ahí vienen otra ola de spots. En losn90 días de proselitismo federal tendremos 23 millones de anuncios de partidos, y otros cuatro millones de autoridades electorales.