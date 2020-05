[EXCLUSIVA] López-Gatell ha mentido sobre el Covid-19 en México, afirma José Narro

En México “nadie en su sano juicio puede decir cuántos son los casos (de Covid-19 hay) y dónde estamos en la curva de la epidemia”, afirmó José Narro Robles, ex rector de la UNAM, al acusar que la Secretaría de Salud, a través del subsecretario Hugo López-Gatell, ha mentido en el manejo de las cifras.

“No hay modelo matemático predictivo que aguante tantos cambios y tanta mala información”, aseguró el también ex secretario de Salud en entrevista con El Sol de México.

Narro Robles consideró que “es muy difícil decir en qué punto de la epidemia de la curva estamos porque el señor (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo) López-Gatell ha cambiado, ha mentido y ha trasformado la realidad”.

El ex funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto y experto en temas de salud pública afirmó que “el señor López-Gatell ha dicho una cifra y otra y ha hablado de un factor de convención y después se desdice; termina diciendo otro número, ha hablado de 8 que se multiplica por el número de casos comprobados en el sistema centinela, luego dijo que eran 30 o más”.

En la entrevista telefónica, Narro Robles criticó la forma en que el subsecretario ha manejado la epidemia.

Aseguró que se han hecho cálculos desde los cerca de 25 mil casos que informó el martes pasado (24 mil 905), hasta más de 700 mil casos si se multiplica por 50, 40 o 37, dependiendo del factor que utilice en el momento.

“Es muy difícil, no puede decir él que mañana (hoy) es el día pico y de ahí para abajo. No puede ser así, no es así. No hay modelo matemático predictivo que aguante tantos cambios y tanta mala información”.

-¿Hay manipulación de las cifras?

-No sé si es manipulación, porque eso implicaría una decisión específica para hacerlo, lo que sí puedo decir es que hay una enorme inconsistencia, hay falta de credibilidad, que como nos dice una cosa otra, nos dice otra.

“Nos dice que va a presentar una tabla con los datos, los estimadores y factores de corrección. Luego llega a decir que no es cierto, informa de veintitantos mil y termina diciendo, como lo dijo el sábado o domingo que 104 mil o un poquito más.

“¿Dónde estamos? No lo sabemos y ¿en qué sitio? No lo sabemos. No lo sabemos por una decisión que él tomó, por lo menos técnicamente, es atribuible a él porque nos dijo que para qué queríamos pruebas si daba lo mismo desde el punto de vista del tratamiento médico.

“El tema no es nada más de orden sanitario, es epidemiológico, de salud pública para la toma de decisiones, para la generación de políticas y lo que no se vale es lo que el señor subsecretario ha hecho”, dijo.

