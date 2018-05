Expertos en imagen, tras los spots de campañas

En pantalla, los candidatos a la Presidencia han recurrido al miedo, al amor, o la justicia, detrás de estos mensajes están expertos de la lente que han dado forma a las campañas.

José Antonio Meade recurrió a Pedro Torres, productor de televisión que participó en la campaña ganadora de Enrique Peña Nieto en 2012; Ricardo Anaya contrató a Roberto Trad Hasbun, que ayudó a Rafael Correa a llegar a la Presidencia de Ecuador en tres ocasiones; Andrés Manuel López Obrador trabaja con el director de cine Carlos Salcés, ganador de cuatro Arieles; el Bronco apostó por el publicista Guillermo Rentería.





Ricardo Anaya

El candidato presidencial a la República, Ricardo Anaya Cortés mantiene una campaña centrada en destacarlo a sí mismo, como un candidato arropado por la gente “Al frente con Anaya”, y con un mensaje en el que las mujeres deben tener los mismos derechos con un slogan que reza: “No es normal”, así como el que los jóvenes son el centro del desarrollo para el país “Cambiemos la historia” y él, brinda la única visión de futuro para México con la frase “De frente al futuro”.

Así es la propaganda que Roberto Trad construye en torno al abanderado presidencial de Por México al Frente (PANPRD-MC); pero, ¿qué méritos tiene Roberto Trad, el artesano de propaganda de Ricardo Anaya, para aspirar a colocar al blanquizul como mandatario mexicano?

Ni más ni menos, este publicista tiene entre sus condecoraciones contribuir con sus socios Carlos Mandujano y José Adolfo Ibanarriaga, de la agencia Cuarto de Guerra, en lograr tres veces la victoria electoral de Rafael Correa en las elecciones de Ecuador.

Con más de una década de experiencias dentro de la comunicación política, Trad Hasbun ha colaborado para contiendas político-electorales en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, la más reciente victoria internacional con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno.

En el ámbito nacional ha desarrollado campañas tanto para el PRD como para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).





José Antonio Meade

The Mates Contents, la casa productora de Pedro Torres, está detrás de los spots para promover la experiencia y logros de José Antonio Meade, candidato presidencial por la coalición Todos por México (PRIPVEM-Nueva Alianza) entre los votantes, así como la campaña del miedo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Los asesores del aspirante de la coalición de Todos por México pagaron (hasta el 1 de mayo) dos millones 606 mil 400 pesos por los servicios de producción de spots televisión, según el Instituto Nacional Electoral (INE) desde que inició oficialmente la campaña.

La empresa de Pedro Torres, quien estuvo detrás del éxito publicitario de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, ha celebrado contratos con el equipo de Meade desde la etapa de precampaña, ya que fueron otorgados en los meses de marzo, abril y mayo de este año.

A finales de marzo, los asesores del exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol) registraron sus comerciales ante el INE, los cuales muestran el eslogan “Avanzar Contigo”, la estrategia bandera para combatir la pobreza. Y también circula otro que gracias a su trabajo como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muchos políticos corruptos han terminado en la cárcel. Ya en campaña, José Antonio Meade lanzó spots de campaña, en los que Andrés Manuel López Obrador es el protagonista. Es decir, la estrategia apostó a una campaña de "miedo al Peje". Esa campaña aparece hasta en YouTube donde cierra el spot: Confía en mí.

Torres, quien fue camarógrafo de la campaña presidencial del priista José López Portillo en 1975, también asesora a Roberto Albores Gleason, candidato a la gubernatura de Chiapas por el PRI.

El productor de los spots de Meade Kuribreña y Albores Gleason ha tenido una carrera de logros en Televisa, una empresa a la que le produjo el primer reality show en México, Big Brother, Big Brother VIP, Fear Factor, Taxi Cash, Operación Triunfo y Vas o no vas.

Torres Castilla es propietario del 99% de las acciones de The Mates Contents, una empresa que ofrece servicios de producción, así como la filmación de comerciales, publicidad impresa y videoclips.





Andrés Manuel López Obrador

El nombre Carlos Salcés puede ser desconocido para la mayoría de los mexicanos, pero su trabajo ha cobrado notoriedad en los medios durante estos días ya que él es el responsable de la producción de los spots de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES).

De acuerdo al reporte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la coalición Juntos Haremos Historia ha gastado cuatro millones 665 mil pesos en la producción de mensajes, de los cuales a Fantasma Films SA de CV (productora de Salcés) hasta el 1 de mayo pasado, ha entregado dos millones 607 mil 120 pesos por los spots donde aparece el tabasqueño.

El trabajo del director destaca por mensajes donde la figura de López Obrador aparece en parques o en su oficina; si está en un parque su vestuario es casual, pero si está en la oficina, con libros al fondo, el traje es su vestimenta.

El lenguaje del político es directo al espectador y enuncia sus conceptos centrales de campaña: los ideales juaristas, su desmarque de Venezuela, la venta del avión presidencial o la consulta que haría cada dos años en caso de ganar la presidencia.





Jaime Rodríguez Calderón

“Ganar la Presidencia de la República no es el fin, es un medio para despertar a la gente”, es la filosofía que tiene Guillermo Rentería, publicista de la campaña de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, y quien ha logrado que la campaña del candidato independiente esté dejando huella.



Publicista desde hace 39 años, Rentería afirma que buscan aprovechar las circunstancias para llamar a una nueva independencia, “estamos convocando al país a que abran los ojos y genere conciencia y que se liberen de ese yugo de sistema de partidos, que es la verdadera causa que tiene jodido al país y que la mayoría de la gente no alcanza a ver”. Rentería, quien se define como un "loco”, creativo y publicista políticamente incorrecto que se atreve a hacer campañas diferentes, provocadoras, que penetran, sacan roncha y dejan huella, señala que cuando conoció a el Bronco hace cinco años, supo que es un político atípico, con un instinto diferente para la política, “he viajado por muchas partes de México y América Latina y no me había encontrado un político con esta naturaleza, un hombre que piensa diferente y se atreve”, señala en entrevista.

El experimentado publicista quien se encarga de la campaña de Jaime Rodríguez en redes sociales y crea los spots para televisión, se dice culpable de que Jaime haya ganado la gubernatura de Nuevo León.

No obstante, asegura que le apuestan a lo que dice la gente en redes sociales, ellos son los que le dicen cosas tiene muchos asesores “yo solo soy una vocecita entre miles” el teléfono es para Jaime una fuente de información muy importante, miles de asesores de Estados Unidos y México le mandan decir cosas.