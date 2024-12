Expresan juzgadores a diputados dudas e inquietudes sobre elección judicial

Juzgadores plantearon a diputados federales dudas e inquietudes sobre la elección judicial del próximo 1 de junio de 2025, entre ellas qué garantía tienen de que los Comités de Evaluación seleccionen a los candidatos por cumplir con los requisitos y no por su afinidad a Morena.

Durante los Diálogos sobre la implementación de la reforma judicial celebrados en la Cámara de Diputados, Amílcar Estrada, adscrito a un tribunal en materia penal y administrativa, dijo que decidió utilizar el pase automático para la elección, sin embargo, expresó sus dudas sobre la imparcialidad del actuar de los comités de evaluación.

“En función de qué estamos aquí quienes hemos decidido participar en la reforma y que tenemos pase directo a nuestros respectivos cargos muchos nos hemos, por supuesto incluyendo a su servidor, inscrito en los tres comités, entonces, la pregunta es si a pesar de que estamos con este pase directo ¿tenemos la posibilidad de que alguno o alguno de los comités nos seleccionen por nuestro perfil y el cumplimiento de los requisito?”, indicó.

México SCJN rechaza solicitud para resolver impugnaciones contra la reforma judicial

Javier Pérez, titular en un tribunal laboral de asuntos individuales en la Ciudad de México, cuestionó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, si tendrán la certeza de que la elección judicial será libre, luego de que se filtró un audio en el que la diputada de Morena Sandra Garibay, de Michoacán, acarreba a personas para inscribirse a la elección judicial y les garantiza obtener el puesto.

“La pregunta es esa ¿qué certeza tenemos nosotros de una elección libre, independiente y auténtica, que no va a haber amiguismos porque también hubo una filtración de unos audios de una diputada de Morena pidiendo curriculums para personas que ya tenían básica,nete el puesto si así lo deseaban”, dijo.

El abogado también preguntó si los diputados de Morena contemplaron qué hacer ante una eventual desbandada de los jueces y magistrados que resulten electos, pues estimó que podrían desistir ante las excesivas cargas de trabajo que hay en los juzgados.

“Han considerado la posibilidad de que las personas que queden por golpe de suerte renuncien ¿qué pasaría con nosotros?, si no quedamos ¿habría la posibilidad de regresar?, no sé, estas cuestiones son algo que me genera duda”, dijo.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, prometió a los aspirantes que no habrá dados cargados y dijo a los jueces en funciones que llevan ventaja por conocer el funcionamiento del Poder Judicial.

“Les garantizo y les aseguro que no hay dados cargados; no los hay, y van a salir los mejores y las mejores, las mejores y los mejores, y ustedes llevan una ventaja sobre los otros porque están en el ejercicio de la función jurisdiccional y es una ventaja importante”, expresó.