Falta de capacitación frena a Ley Olimpia

La falta de perspectiva de género, de capacitación y de conocimiento son algunas de las dificultades que impiden la aplicación del delito de violación contra la intimidad sexual, contemplado en la Ley Olimpia, consideró Valeria Martínez Mondragón, abogada penalista. El caso de ocho alumnas del IPN, víctimas de violencia digital, dejó de manifiesto estas problemáticas.

El miércoles pasado, explicó Martínez, Diego N, ex alumno de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) acusado de editar fotografías íntimas de las jóvenes con Inteligencia Artificial, fue absuelto por la interpretación del juez y no por falta de pruebas.

En entrevista con El Sol de México, la representante de las estudiantes resaltó que las deficiencias que existen están relacionadas al desconocimiento del uso de las tecnologías en ese delito y cómo debe ser aplicado.

“No es que la Ley Olimpia esté mal redactada, le falta una parte esencial, pero no es por eso que no se haya condenado a Diego o por esos tecnicismos, más bien es por la falta de pericia y de conocimiento de los policías quienes integran las carpetas. Y que la verdad no responde tanto a una falta de interés, sino que al ser un delito nuevo vas descubriendo lo que hace falta conforme lo van solicitando”, destacó Martínez.

A pesar de que la Ley Olimpia entró en vigor en 2020 y reconoce la violencia digital como un tipo de delito que se puede sancionar con multas económicas o penas de cárcel a quienes violen la intimidad sexual a través de los medios digitales, existen vacíos legales que no contemplan la utilización de la Inteligencia Artificial. Por ello, consideró importante que dentro de la Ley Olimpia se contemple como el almacenamiento de fotografías; sin embargo, esto también involucraría otro tipo de delitos como la pornografía infantil.

“Pues creo que haría falta que se considerara el almacenamiento el almacenamiento de fotografías, como tal eso sería lo que cumpliría el tipo penal. Entonces habría que checar eso de almacenar, pero el almacenar implica muchísimas más cosas que solamente el delito contra la intimidad sexual implica otros delitos como la pornografía infantil”, señaló.

La abogada subrayó la importancia de seguir denunciando este tipo de delitos con Inteligencia Artificial, pues solo de esa manera, las Fiscalías sabrán cuáles son las necesidades y deficiencias.

“Conforme te lo va necesitando el juez, el Ministerio Público, asesoría jurídica o cuando las víctimas van y denuncian a la Fiscalía, sepan que le vas a preguntar a la víctima, cómo se preservan estos datos importantes y cómo puedes acceder a estos datos, o sea, es un mundo del cruce de las tecnologías”, dijo.

Aunque el pasado miércoles, Diego N fue absuelto por el juez Francisco Salazar Silva, permanecerá en el Reclusorio Oriente ya que todavía cuenta con seis acusaciones por el delito contra la intimidad sexual, además de una investigación por pornografía sexual. El siguiente recurso jurídico que la defensora de las alumnas aplicará es la apelación.

En tanto, Ninde Morle, abogada en derechos sexuales y reproductivos, coincidió en la necesidad de reformar el delito contra la intimidad sexual desde el ámbito legislativo, así como capacitar al personal de los Ministerios Públicos que no saben hacer las investigaciones y contribuyen a que los procesos no sigan o terminen en la impunidad.

“Un juez lo que tiene que hacer es revisar lo que el ministerio público investigó, y si esta investigación viene mal, porque, aunque se tenga todas las pruebas este proceso se va caer, entonces se deben abordar las dos partes porque, aunque se modifique lo legislativo si las personas no lo saben aplicar bien siempre habrá impunidad”, señaló.

La especialista explicó que el caso de las alumnas del IPN evidencia que el sistema penal no sirve para alcanzar la justicia, y pone en el centro de la mesa cómo se están atendiendo los temas en materia de género en el mundo digital.

“Para mi este delito en todos los estados que se ha implementado tiene muchas fallas, y uno es necesario que se revise eso, y dos que al mismo tiempo haya una capacitación dentro de los Ministerios Públicos, los Ministerios Públicos no recibieron ningún tipo de capacitación e información.

"La realidad es que son delitos que se están cometiendo todos los días y que desgraciadamente están sucediendo en línea, donde se hace difícil poder encontrar el tiempo, modo y lugar, porque en el derecho penal como está la presunción de inocencia lo que se tiene que hacer es demostrar bajo ninguna duda que no hizo lo que hizo”, resaltó.