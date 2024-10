FGR evalúa si atrae el caso del asesinato de alcalde de Chilpancingo: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó esta mañana el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, y aseguró que se está investigando para saber los motivos y que la Fiscalía General de la República evalúa si atrae el caso.

“Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo; se está haciendo la investigación necesaria para ser cual fue el motivo; mañana se presentará la estragos de Seguridad general y hablaremos de lo estados y coordinación que hará pero se está haciendo la investigaciones y se está viendo si la Fiscalía General de la República atraerá el caso”, dijo desde Palacio Nacional la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ayer Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, confirmó el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien el pasado 1 de octubre rindió protesta al cargo.

“Han asesinado a nuestro alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y hace apenas tres días al secretario de este mismo Ayuntamiento, Francisco Tapia. Llevaban menos de una semana en el cargo. Funcionarios jóvenes y honestos que buscaban progreso para su comunidad”, publicó en su cuenta de X.

Sobre la inseguridad que se experimenta en Chilpancingo, Guerrero, la presidenta de México pidió no adelantarse y aseguró que el municipio no lidera en homicidios.

“Chilpancingo no está entre lo municipios con más homicidios, hace unos días asesinaron al secretario y ahora al alcalde no nos queremos adelantar hasta no tener toda la información”, dijo la titular del Ejecutivo Federal al detallar que Marina y Sedena están trabajando también en el caso.

La presidenta enfatizó que mañana 8 de octubre se presentará en su conferencia matutina la estrategia de Seguridad que implementará su Gobierno en la que se reforzará la coordinación de Fiscalías estatales, unidades de inteligencia y Gobiernos locales con el fin de acelerar las investigaciones.