Financiamiento ilegal viene de desvíos públicos, no del crimen: Ciro Murayama

El consejero electoral Ciro Murayama Rendón aseguró que el mayor riesgo de financiamiento ilícito en campañas no viene del crimen organizado, sino del desvío de recursos públicos de parte de gobernadores o del mismo presidente, ya que la evidencia indica que es de ahí donde viene la mayor parte del dinero ilegal durante los procesos electorales. A pesar de eso, rechazó que el Instituto Nacional Electoral necesite un lugar en el Sistema Nacional Anticorrupción.

“A pesar de la estridencia y el temor que nos da el crimen organizado, que pague las campañas, la verdad es que lo que nosotros hemos detectado y documentado es que las campañas se financien con el uso de recursos públicos. Y en la medida de que sea fácil para que un presidente, para un gobernador, desvíe recursos, ahí está la puerta”, dijo durante su participación en el Foro Regional de Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción organizado por el CIDE.

A pesar de este panorama Murayama Rendón, aseguró que el INE no requiere de un lugar en el Sistema Nacional Anticorrupción, sino de que se respete su autonomía en las investigaciones en presuntos actos de corrupción durante las campañas electorales.

“¿El INE necesita una silla en el Consejo? No. Lo que necesita es que desde las sillas del poder no se dilapide su trabajo, y que desde el Tribunal Electoral se pueda ejercer la autonomía del Poder Judicial, que es donde yo he visto mayores complicaciones”, aseveró el consejero.

Hay que recordar que la futura secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció que el nuevo gobierno planteará una reforma al Sistema Nacional Anticorrupción para darle un asiento al INE y a la Fepade, en el entendido que los procesos electorales son un espacio donde hay mucha corrupción por el uso ilícito de recursos públicos.