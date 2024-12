Francisco Garduño deja al Instituto Nacional de Migración con metas incompletas

A una semana de dejar las riendas del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño sigue sin cumplir las metas de “Política y Servicios migratorios”.

Métricas como trámites en plazos adecuados y resoluciones sobre la situación migratoria de personas detenidas en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del INM, quedan con avance de 60 por ciento.

El único rubro cumplido a cabalidad es la capacitación de servidores públicos que integran las filas del Instituto, detallan datos de la INM en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En tanto, para otros indicadores como apoyos entregados a personas mexicanas deportadas de Estados Unidos y satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios, no tienen una calificación de este año puesto que su evaluación es anual.

Un año antes, en 2023, los resultados de ambos indicadores alcanzaron poco más de 80 por ciento, según datos del “Informe de Gestión Gubernamental del Instituto Nacional de Migración”.

Garduño Yáñez llegó al INM en junio de 2019 y fue presentado por la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como una persona adecuada, con maestría en Derechos Humanos, para dirigir la política migratoria del país.

El fin de su encargo se acerca debido a que en octubre la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el puesto de Garduño Yáñez será ocupado por el gobernador saliente de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien concluirá su mando estatal el próximo 13 de diciembre.

Francisco Garduño fue promovido como un comisionado del INM con perspectiva de derechos humanos, pero con sus políticas de contención migratoria incrementaron las detenciones de personas migrantes año con año.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), los flujos migratorios irregulares van al alza y las 925 mil 85 detenciones de este 2024 superan las 778 mil 907 que ocurrieron en todo el año 2023, una cifra nunca antes vista.

Además de las detenciones migratorias, otra cifra que creció fue la quejas contra el Instituto Nacional de Migración ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Mientras en 2019 el INM recibió apenas 714 quejas, para 2023 la cifra se cuadruplicó a dos mil 493.

Organizaciones defensoras de migrantes ven con buenos ojos el relevo de Garduño en el INM, pero con preocupación la falta de contundencia para rescatar instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

“Vemos una política migratoria no muy nombrada en la agenda pública”, dijo en entrevista con El Sol de México, Sandra Álvarez, directora de la organización Sin Fronteras.

“Notamos también que hay una parte de desconocimiento; no tenemos mapeado quién va a dirigir la Comar. No tenemos la certidumbre si la Comar va a desaparecer como los organismo autónomos (...) y también no es un secreto a voces que ahorita no hay una autoridad que dirija las actividades de la Comar. Sí implica un impacto debido a que no está en la agenda pública”, agregó.

“Por otro lado, el perfil del nuevo comisionado del INM nos da un panorama mucho más de apertura (...) esperamos que no venga de ese perfil militarizado como venía en su momento Francisco Garduño (actual titular del instituto) y que pueda tener mucho más empatía con respecto al tema de estas series migratorias”, precisó.