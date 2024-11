Frente Cívico Nacional aprueba iniciar ruta para convertirse en partido político

El Frente Cívico Nacional (FCN) aprobó iniciar la ruta para convertirse en partido político nacional y presentar el 20 de enero de 2025 ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud para obtener su registro.

En el salón Gran Forum, en Coyoacán, se congregaron delegados del Frente Cívico Nacional en los 300 distritos electorales del país, que durante meses hicieron consultas en sus territorios para tomar la decisión de convertirse en una nueva fuerza política.

En un discurso dirigido a los asistentes, Guadalupe Acosta Naranjo, líder del FCN, dijo que es urgente que los ciudadanos conformen un nuevo partido que haga frente a Morena, líder del FCN, dijo que es urgente que los ciudadanos conformen un nuevo partido que haga frente a Morena, pues si no lo hacen en 2025 será hasta 2031 cuando tendrán otra oportunidad.

México Frente Cívico Nacional tiene suficientes simpatizantes para ser partido, dice uno de sus líderes

En una entrevista con medios de comunicación, Acosta Naranjo estimó que el Frente Cívico Nacional va a cumplir los requisitos con facilidad y va a competir por primera vez en las elecciones intermedias del 2027 donde se renovará el Congreso de la Unión.

“Vamos a tener la gente suficiente, la ley pide 260 mil afiliados, el 0.26 por ciento (del Padrón Electoral que son 100 millones de ciudadanos), nosotros vamos por el doble de eso. Tenemos que hacer 200 asambleas distintas, por lo menos, y también vamos con 300 personas en cada asamblea y vamos a cumplirlo con facilidad”.

Expresó que el Frente Cívico Nacional está dispuesto a acoger a Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), siempre y cuando acepte las reglas del partido, siendo la principal que los líderes del nuevo partido no serán candidatos.

“Ella ha manifestado su disposición a dialogar con nosotros y nosotros podemos dialogar con todos. No tenemos ningún problema, siempre y cuando aceptemos todas estas reglas. Los dirigentes no son candidatos. Los candidatos los ponen los ciudadanos mediante votaciones directas. Debe de haber una gran participación de jóvenes que deben de estar ahí y representantes de causas y de la sociedad civil en todo este esfuerzo. Si eso no lo aceptan, con eso podemos platicar. Si nos vienen a decir cuánto les toca, aquí no es la puerta adecuada”, sostuvo.