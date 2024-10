Frente Cívico Nacional busca ser un partido político

El Frente Cívico Nacional (FCN) se impuso una meta para 2025, busca cubrir con asambleas más de 50 distritos electorales del país en un sólo fin de semana en sus intenciones por convertirse en un nuevo partido político con el que se quiere hacer frente al oficialismo mexicano integrado por los partidos de Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México rumbo a las elecciones del 2027 y 2030.

“En febrero del 2025, la idea es que podamos hacer más de 50 asambleas de las 200 que se necesitan: más de 50 asambleas en un sólo fin de semana, eso no lo ha hecho nunca nadie, pero si lo logramos hacer, todo el país va a decir; ahí es”, dijo Amado Avendaño vocero del Frente Cívico Nacional.

—¿Cómo van a lograr ese objetivo?

“Pues trabajando mucho como lo estamos haciendo ahorita; hay una base social previa que hicimos mientras se dieron todas las manifestaciones públicas y lo que estamos haciendo es recorrer el país nuevamente para reencontrarnos con esta base social del Frente y de otras organizaciones que tienen la intención de participar y que no se sienten representadas por las fuerzas políticas actuales, con la oferta política que hay, no se sienten representadas. Por eso recorremos el país invitando a la gente que quiera participar y hemos tenido, la verdad, muy buena respuesta”, respondió en entrevista con El Sol de México.

Avendaño cuestionó la estrategia de seguridad del actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo; argumentó que el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, del expresidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos, y los coches bomba de Guanajuato son señales claras de que “la guerra depende de la actitud que tenga” el Poder Ejecutivo.

“A mí me parece que se acabaron los abrazos y que ya se están dando de balazos con todo en Culiacán; es la evidencia de que ya se dio la instrucción de que abran fuego, pero eso implica muchas violaciones a los derechos humanos”, señala.

Asegura que en lo que va del presente mes “ha habido más ejecuciones del Ejército que en toda la administración anterior”.

En materia judicial, dijo que en las impugnaciones que han presentado partidos y personajes de oposición en contra de la Reforma Judicial, ellos como Frente Cívico Nacional, los han acompañado.

“Hay un ataque orquestado en contra del Poder Judicial para desprestigiarlo y para aplastarlo”, expuso.

—¿Coincide en que la Presidenta está mal informada, como dicen los jueces de Artículo 41?

“La presidenta no está mal informada, ella tiene la firme intención de desprestigiar al Poder Judicial, de estigmatizarlo, no solo al Poder Judicial, sino a sus integrantes y a las organizaciones de la sociedad civil que apoyan al Poder Judicial; no es una cuestión de ingenuidad de su parte; consultará algo con su consejera jurídica (Ernestina Godoy), pero la intención es política y es muy clara; desprestigiar al Poder Judicial para que, lo que están tratando de hacer, tenga antes su base social y mayor legitimidad”, respondió.