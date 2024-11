Frente Cívico Nacional tiene suficientes simpatizantes para ser partido, dice uno de sus líderes

Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los líderes del Frente Cívico Nacional, dijo confiar en que tras sus recorridos por el país la organización cuente con los simpatizantes suficientes para obtener el registro como partido político.

“La ley dice que necesitas 0.26 por ciento de la lista nominal del INE; la lista nominal son 100 millones de personas, de manera que son 260 militantes que deberíamos de tener. Yo creo que sí tenemos suficiente amplitud para tener ese número de simpatizantes”, dijo en entrevista con El Sol de México.

El Frente Cívico es una organización política que apoyó a Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada en las pasadas elecciones y participó en las marchas de la Marea Rosa que se opusieron a iniciativas de la 4T como la Reforma Electoral.

México Frente Cívico Nacional busca ser un partido político

El próximo 23 de noviembre delegados de todo el país se reunirán en la Ciudad de México en el Congreso Nacional del Frente Cívico Nacional donde definirán si la organización se convierte o no en partido político.

“Ahí vamos a tomar una determinación definitiva. Va a ser a las 10 de la mañana, en el Fórum que está en Coyoacán (...) La mayoría de los compañeros y los compañeros que hemos consultado se inclinan por construir una nueva fuerza política, pero la definición ya formal la vamos a tomar ese 23 de noviembre”, adelantó Acosta Naranjo.

Tras el descalabro que sufrieron las fuerzas políticas de oposición en las urnas, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum duplicó los votos que recibió Gálvez, y la coalición de Morena, PT y PVEM ganó una holgada mayoría en el Congreso de la Unión, integrantes del Frente plantearon la necesidad de recorrer el país para acercarse a la gente y sostener luego un Congreso General en noviembre con miras a la formación de un nuevo partido.

Entre las personas que encabezan el Frente están Federico Reyes Heroles; Leonardo Valdés, el expresidente del IFE, y otros exconsejeros electorales como Arturo Sánchez, Marco Baños y Rodrigo Morales.

También están Rosario Guerra, Mariclaire Acosta, Macario Schettino, José Antonio Crespo, don Roger Barta y Francisco Valdés Ugalde.

“Creo que hay una serie de personas muy valiosas, tanto de la sociedad civil como del ámbito político y ciudadano, que están encontrando la necesidad de que construyamos una fuerza política”, dijo Acosta Naranjo.

El experredista comentó que desconoce si Xóchitl Gálvez se sumará al Frente, puesto que ella está en sus propios recorridos en el país para definir si crea su propio partido.

“Ella está en su propio recorrido y su propio esfuerzo. Fue nuestra candidata, votamos por ella. Vamos a platicar con ella porque no sabemos qué es lo que opina ella. No sabemos si ella quiere ser parte del partido o no quiere ser parte del partido”.

El Frente, aseguró Acosta, tiene abiertas las puertas a quien quiera sumarse, excepto a los compinches de Andrés Manuel López Obrador

Nosotros no tenemos cerrada la puerta a nadie más que a Andrés Manuel López Obrador y sus compinches. Fuera de esos cabrones, mucha gente puede venir

Las razones para crear un partido político nuevo son claras, como que la gente ya no se siente representada por los partidos políticos, consideró “Muchos ciudadanos no se sienten hoy satisfechos con las opciones (políticas) que hay en el país”.

“Nosotros somos muy respetuosos de los militantes del PAN, del PRI y de MC, pero hay gente que no se siente satisfecha con ninguno de estos; lo correcto es que tengan un espacio. Fíjese cómo nada más votó 60 por ciento de la población (el 2 de junio) y 40 millones de mexicanos no salieron a votar”, expuso el exdiputado.

Con miras a construir el nuevo partido, el Frente Cívico Nacional ya fijó algunas reglas claras: “los dirigentes no pueden ser candidatos a nada porque los espacios deben de ser para las causas sociales, no para las burocracias partidistas”.