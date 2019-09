Fui la "caja china" del Gobierno de Peña Nieto: Javier Duarte

Xalapa, Ver.- Nuevamente el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, dijo ser inocente al reiterar que fue la “caja china” de la administración de Enrique Peña Nieto, que siguió órdenes y fue víctima de actos en su contra generados por el exmandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, pues durante su administración “Veracruz brilló como nunca”.

Al advertir que la verdad saldrá a la luz y “pronto” estará con su familia, señaló que entregará las pruebas correspondientes a las autoridades federales en quienes, aseguró, confía porque no son sus “perseguidores” ni tienen “encono” hacia él.

En entrevista presentada esta mañana, Duarte de Ochoa aseguró que en caso de salir de la cárcel regresaría a Veracruz porque no cometió ningún delito, pues los hechos por los que se le acusa fueron generados por una “mente perversa, por un psicópata que gobernó Veracruz durante dos años, llamado Miguel Ángel Yunes Linares”.

El exgobernador mencionó que en contra de quienes hicieron “tanto mal” caerá la justicia, ello en referencia a Yunes Linares y Jorge Winckler Ortiz, éste último separado del cargo de Fiscal General del Estado; sin embargo, reconoció que en materia de seguridad sí falló.

"Lo entiendo porque ha sido una campaña terrible que ha habido en mi contra, durante mucho tiempo, pero yo no les fallé, un tema de inseguridad, que es al que te refieres tú (la periodista), me imagino, Veracruz durante mi administración brilló como nunca antes, solamente en el tema de la inseguridad sí, te doy la razón, un tema de inseguridad que no es privativo de Veracruz y que al día de hoy seguimos sufriendo los veracruzanos".

El exmandatario mencionó que dio a conocer el video en donde señala que no lo detuvieron, sino que se entregó a la justicia de México, hasta que servidores públicos de la administración federal pasada dejaron sus cargos.

Al referirse a la frase “paciencia, prudencia, verbal continencia, presencia o ausencia según conveniencia”, manifestó que era una advertencia porque “sabía la verdad y estaba haciendo una entrega con el gobierno federal y en su momento, teniendo la conveniencia con mucha paciencia iba a poder decir la verdad de los hechos”.

Indicó que no podía sacar el video antes porque “prácticamente estaba secuestrado por las autoridades federales, sería como darme un balazo en la sien. Uno no puede competir contra el aparato de Gobierno, es imposible ganarle, así sea que te estén acusando de que te hayas comido una paleta y por eso te quieren meter a la cárcel, si ese es el argumento, te van a meter a la cárcel, en este país así funciona o así funcionaba”.

Repitió que fue la “caja china” del gobierno federal para “ocultar todos los escándalos que tenían encima”, en referencia al tema de la Casa Blanca, el caso Ayotzinapa, entre otros.

“Tenían como estrategia, y la compró el presidente Peña, que la única manera de lavarse la cara, de que no lo acusaran de corrupto era meter a alguien de los suyos a la cárcel. Era el gobernador priista más sacrificable”, dijo al tiempo que aclaró que nunca ha señalado que tiene pruebas en contra de Enrique Peña Nieto con quien intentó tener comunicación, pero no lo logró.

Expuso que cuando estaba resguardado, denominando así a su huida del país, sus abogados tuvieron comunicación con el gobierno federal, con lo cual logró que “se dejara en paz” a su familia.

"En una mesa de negociación que se formó, en ese momento estaba la parte de Gobernación, representada por el Cisen, la parte de inteligencia financiera, la consultoría jurídica del presidente y un abogado que se decía el representante del gobierno federal, que es un abogado particular".

El exmandatario estatal aseveró que no ha pedido ningún criterio de oportunidad o beneficio a cambio de la información que dará a las autoridades, sino que será un hecho porque es su obligación, pues no le debe lealtad a nadie.

Estoy preparando la información, la documentación y todo lo que tengo para poder integrarla en la o las carpetas de investigación

"Por los medios de comunicación me he enterado que existen una o varias carpetas de investigación abiertas en contra de algunos exfuncionarios, lo que sí sé es que existen (las investigaciones) y sé lo hechos que pienso aportar".

Mencionó que no puede anticipar acciones, ya que por acciones legales la información debe ser entregada de forma directa y principal a las autoridades.

Aseguró que “siguió órdenes”, tema que tiene que plantear a la Fiscalía General de la República, aunque dejó entrever que pudiera tratarse de información relacionada con financiamientos de campañas políticas.

Duarte de Ochoa manifestó que se siente seguro de dar a conocer información a las autoridades actuales porque no son sus perseguidores, además de que no existe un “encono” hacia él.

Quienes me acusaron de corrupto, ahora son los que están siendo señalados por actos de corrupción verdaderos

"Nada más falta que vean tu noticiario para que sepan quiénes son a los que estoy señalando, desde el presidente que tiene que usar peluca hasta sus funcionarios hoy algunos resguardados por el fuero que les da el poder Legislativo y otros exfuncionarios que se encuentran señalados, en algunos casos hasta detenidos hay", aseguró Duarte.