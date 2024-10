Llegó el día: mañana sentencian a Genaro García Luna, el “super policía” del gobierno de Calderón

Con un par de pantalones de vestir azul marino, un saco del mismo color, camisa blanca, zapatos negros y corbata, así se presentará mañana 16 de octubre en una corte de Brooklyn, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, acusado de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección.

Su detención, el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, marcó el inicio de uno de los casos más polémicos en la historia reciente de México. El exsecretario de Seguridad Pública fue arrestado bajo cargos de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa para otorgarles protección durante su gestión, lo que abrió una profunda herida en la lucha contra el narcotráfico en México.

En los años siguientes a la captura, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó evidencia que incluía registros financieros, comunicaciones interceptadas y testimonios de altos rangos del crimen organizado, destacando cómo García Luna permitió que la Policía Federal actuara a favor del cártel. Además, figuras clave de su administración, como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, también fueron acusados de beneficiarse de estas operaciones ilícitas.

El caso ha captado la atención internacional, revelando un oscuro vínculo entre el narcotráfico y la política mexicana, con múltiples intentos de la defensa de García Luna para desestimar pruebas o reducir su condena. A medida que se desarrolla el juicio, nuevos detalles salen a la luz, como el presunto intento de soborno a testigos dentro de prisión, lo que deja en evidencia la magnitud del escándalo.

Su condena podría ser desde 20 años hasta cadena perpetua. Para la que podría ser su última aparición pública, la Corte de Nueva York concedió a García Luna autorización para vestir de civil y emitir un mensaje.

Los 10 momentos clave

1. El 9 de diciembre de 2019, Genaro García Luna es detenido por autoridades de la DEA en Dallas, Texas, por presuntamente haber recibido sobornos del Cartel de Sinaloa para su protección.

2. En julio de 2020 la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó sobre las evidencias que tenía en contra de García Luna, las cuales incluían registros financieros, archivos de autoridades legales mexicanas, declaraciones del inculpado y comunicaciones interceptadas, así como cargamentos de drogas confiscados. Ese mes la fiscalía también dio a conocer las acusaciones en contra de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, integrantes de alto rango en la Policía Federal bajo el mando de García Luna de 2006 a 2012. Cada uno enfrenta tres cargos de conspiración por el tráfico de cocaína y por presuntamente haberse beneficiado de sobornos del Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna update. Prosecutors reveal more evidence, including:



-"Financial and business records"

-"Files from Mexican law enforcement"

-"Intercepted communications"



Also 80+ kilos of cocaine, some seized from "the Gatun vessel," a boat mentioned in El Chapo's trial. pic.twitter.com/qoAcZeDJtF — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 24, 2020

3. En 2021 el juez Brian Cogan negó las mociones de la defensa de García Luna que argumentaban que habían pasado más de cinco años desde que el acusado abandonó el servicio público, en 2012, por lo que ya no se le podría juzgar por los hechos cometidos entre 2006 y 2012. El juez determinó que abandonar el servicio público no es equiparable a realizar acciones afirmativas que lo deslinden de la asociación criminal, por lo que la moción se declaró improcedente.

This is what it means to have an "anonymous and partially sequestered" jury:



-Names and other identifying information of jurors would not be known to prosecutors, the defense, or the press



-Jurors get transported to and from the court by US Marshals pic.twitter.com/RxCn43VsKz — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) December 3, 2021

4. Para finales de 2021 los fiscales del caso solicitaron que el juicio se llevara a cabo con un jurado anónimo y con protecciones especiales a la identidad de las personas, como se presentó en el juicio del Joaquín El Chapo Guzmán. En esa misma comunicación, el gobierno estadounidense dijo que esperaba que los numerosos testigos que fueron miembros del Cártel de Sinaloa testifiquen que le pagaron al acusado (García Luna) para conseguir su asistencia crítica hacia el Cártel.

5. A finales de 2022, los fiscales estadounidenses solicitaron que se “bloquearan” las declaraciones de García Luna posterior a su arresto. También se pidió al juez, Brian Cogan, que excluyera del juicio las fotografías y declaraciones de altos mandos del gobierno estadounidense en favor o compañía del acusado. Asimismo, se solicitó excluir cualquier mención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Genaro García Luna update:



Prosecutors seek to block evidence of good things "senior US government officials" have said about Mexico's (allegedly) corrupt ex-security chief.



Also asking for no mentions during trial of Gen. Salvador Cienfuegos…https://t.co/yPqZZ29EzR pic.twitter.com/9aCSkhyyka — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) December 29, 2022

6. El abogado de García Luna, César de Castro, cuestionó a Jesús “El Rey” Zambada sobre el presunto pago de siete millones a Andrés Manuel López Obrador para su campaña en la elección contra Vicente Fox, a lo que Zambada contestó recordar pagar algún dinero a Gabriel Regino para la campaña de AMLO, aunque no a él directamente. El cuestionamiento fue desestimado por el juez Brian Cogan, luego que Zambada dijera no recordar exactamente.

Here's the testimony from yesterday (plus the sidebar) from Rey Zambada about the alleged $7 million payment to AMLO's campaign against Fox.



Prosecutors: "I have some concerns that this witness -- we're talking about a sitting president, and this witness has family in Mexico." pic.twitter.com/RVg9wkjch4 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) February 15, 2023

7. En 2023 la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York ahondó en los testimonios en contra de García Luna por parte de miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa. La fiscalía destacó que, a cambio de los sobornos, la Policía Federal actuaba como guardaespaldas y escoltas para el cartel, incluso permitiendo que los criminales portaran atuendos e insignias policiales para descargar cargamentos de cocaína de aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México.

8. García Luna recibió un “Certificado de Apreciación” en mayo de 2024 por parte del Buró Federal de Prisiones del Departamento de Justicia estadounidense “en reconocimiento de su trabajo duro, determinación y dedicación al departamento de educación. Esto fue presentado por los abogados de García Luna en un intento de reducir su sentencia.

Genaro Garcia Luna has received a "Certificate of Appreciation" from the Bureau of Prisons.



This was filed by lawyers for Mexico's former top cop, arguing for less prison time following his conviction for accepting Sinaloa Cartel bribes… pic.twitter.com/y4IaFn1Uvc — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 31, 2024

9. En septiembre de 2024, el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, publicó una carta presuntamente escrita a mano por el ex secretario de seguridad, en la que asegura que los fiscales no presentaron evidencias que acreditaran la existencia en su patrimonio de “un solo dólar vinculado al narcotráfico” o a los delitos por los que se le acusan.

English translation via Garcia Luna's attorney:



"I was repeatedly offered a deal with the New York Attorney's Office to charge me with crimes related to drug trafficking in exchange for being detained for a short time (6 months) and receive financial benefits…" pic.twitter.com/len3x4YMXn — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) September 17, 2024

10. El juez Brian Cogan negó una moción presentada por la defensa de García Luna solicitando un nuevo juicio. En el comunicado, el juez describe los intentos de García Luna de sobornar a otros prisioneros con millones de dólares para modificar sus declaraciones.