Gobernador de Oaxaca confunde a Paola Rojas con propietarios del Mezcal Mixes

Martha Patricia Campos Orozco, dueña de la marca mezcal “Mixes” aclaró por medio de un comunicado que la periodista y conductora de televisión, Paola Rojas no forma parte de la empresa mezcalera y que sólo participó como la imagen del producto.

“La periodista desinteresadamente ofreció su imagen para apoyarnos, no forma parte de la empresa y no tiene ningún interés, solo su aprecio a los productores pequeños como nosotros”, dice el comunicado de la empresa.

La tarde de este lunes el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara señaló en conferencia de prensa a Paola Rojas de violar la Ley de Propiedad Industrial y la Ley General de Cultura por considerar que la conductora se apropia culturalmente el nombre del pueblo originario Mixe de Oaxaca y amagó con emprender acciones legales en su contra.

“Quiero comentarles que esto ha generado mucha controversia, en los últimos días hemos detectado algunas violaciones a la Ley de Propiedad Industrial, como lo hicieron con los textiles o la palma, y (también) a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales”, explicó el mandatario morenista en su rueda de prensa de este lunes.

Paola Rojas compartió en sus redes sociales una aclaración sobre la polémica generada por el Mezcal “Mixes”.

“Quiero aclarar que se trata de una marca de productores independientes y me pidieron el apoyo para dar a conocer el producto: no soy dueña y tampoco lo he registrado, eso es todo”, dijo en un breve video la conductora de televisión.

Inclusive, Naty Jiménez presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos de la Cámara de Diputados aseguró que el leguaje utilizado en el producto atenta contra la identidad cultural de los pueblos originarios de Oaxaca.

“Esto es apropiación cultural, y se describe como el uso de elementos de una cultura no dominante por parte de una cultura dominante”, dice la Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de San Lázaro.

La empresa del mezcal “Mixes” enfatizó en su comunicado que su proyecto tiene como prioridad trabajar con productores locales respetando siempre el comercio justo.

“Colaboramos estrechamente con agricultores y maestros mezcaleros que han dedicado sus vidas a preservar los métodos de producción tradicionales, buscando fortalecer sus ingresos y apoyar sus prácticas”, dice el comunicado de la empresa “Mixes”.

En redes sociales distintos productores de mezcal de Oaxaca comenzaron a cuestionar el mezcal “Mixes” luego de ver a la periodista Paola Rojas promocionándolo; la polémica llegó a la conferencia estatal del Gobernador Salomón Jara quien sin mediar palabra, señaló a la conductora de ser la dueña y violar la ley, sin embargo, ella no es la dueña.