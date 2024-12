Guardan minuto de silencio en San Lázaro por diputado asesinado en Veracruz

La Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria del legislador Benito Aguas Atlahua, del Partido Verde (PVEM), asesinado la noche de ayer en Zongolica, Veracruz.

A petición del diputado Javier Herrera Borunda, también del Verde, los legisladores guardaron silencio y exigieron justicia para el diputado Aguas.

“Hoy más que nunca debemos alzar la voz desde este Recinto Legislativo para exigir con firmeza, con unidad que este crimen no quede impune, es un deber moral que tenemos con su familia, con su memoria, con el pueblo de México (...) Que Benito Aguas no sea un número más, que su legado sea una inspiración para luchar por un mejor México y que vil acto no acabe con ese legado precisamente. Descanse en paz, Benito Aguas”, expresó Herrera.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, expresó sus condolencias y solidaridad a la familia de Benito Aguas y se sumó a la exigencia de justicia.

En tanto, el diputado Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano, indicó que Benito Aguas es el segundo diputado asesinado de esta legislatura, el primero fue Héctor Melesio Cuén, asesinado en Culiacán, Sinaloa, el 20 de octubre, por lo que hizo un llamado a nombre de su bancada porque se ponga fin a la violencia y se castigue a los responsables del crimen.

El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que se podría llevar a cabo un homenaje póstumo para el diputado Benito Aguas el día jueves, si su familia así lo decide.