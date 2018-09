Hospitalizan por un derrame cerebral a Carlos Manuel Sada, funcionario de la SRE

Carlos Manuel Sada quien se desempeña como subsecretario para subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encuentra hospitalizado por un derrame cerebral.

El informe clínico según familiares, fue de un derrame cerebral pequeño en el centro del hemisferio izquierdo del cerebro, esto afecta a la parte motora pero no la parte cognitiva.

Hasta el momento, las autoridades del gobierno no han fijado alguna postura sobre lo ocurrido.

La semana pasada, Manuel Sada se reunió con Pete Ricketts, gobernador de Nebraska con el fin de fortalecer relaciones comerciales con Estados Unidos en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Me reuní con Carlos Manuel Sada, subsecretario para América del Norte, de la @SRE_mx, para ampliar y afianzar las relaciones comerciales entre Michoacán y otras naciones. pic.twitter.com/uig1Fix7zg — Silvano Aureoles (@Silvano_A) 30 de agosto de 2018 Mi apoyo a Carlos Manuel Sada, en estos momentos difíciles para él y su familia. Espero que tenga una pronta recuperación de su salud. — Simon Levy (@SimonLevyMx) 1 de septiembre de 2018

¿Quién es Carlos Manuel Sada Solana ?

Foto. Cuartoscuro

Sada Solana es Subsecretario para América del Norte desde el 23 de enero de 2017.

De mayo de 2016 a enero de 2017 se desempeñó como Embajador de México en Estados Unidos.

Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Realizó estudios de postgrado en la Universidad de Newcastle, en Gran Bretaña y en la Universidad de Delft, así como en el Instituto de Administración Pública de La Haya, ambos en Holanda.

Ha participado en la creación de varias organizaciones, entre otras: San Antonio-Mexico Friendship Council; San Antonio-Mexico Foundation for Education; Association of Mexican Businessmen in San Antonio; New Alliance Task Force in Chicago; y The Friederick Katz´s Center for Mexican Studies en la Universidad de Chicago.

Asimismo, ha pertenecido a los consejos de administración de numerosas empresas y organizaciones educativas y cívicas en México y Estados Unidos. Durante su gestión en Nueva York, participó en la creación del Institute of Mexican Studies at City University of New York (CUNY) y apoyó el lanzamiento y la formación de la Association of Mexican Businessmen and Professionals of New York (APEM); la Network of Mexican Entrepreneurs; y la Network of Mexican Talents in the Tristate Area.