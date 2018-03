Hoy el PRI cumple su 89 aniversario, entre tecnocracia y revolución

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega a su 89 aniversario en medio de una crisis de credibilidad y sumido en acusaciones de corrupción, por lo que es necesario retomar sus orígenes revolucionarios porque ha sido “secuestrado por la tecnocracia”.



Con la ausencia del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI conmemora un aniversario con la cara renovada con miras al futuro, pero con autocrítica y sanciones para quienes han traicionado al partido.

Contrastados.

El politólogo José Fernández Santillán, asegura que el PRI actual sería desconocido por sus fundadores; mientras que el líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Arturo Zamora Jiménez, afirma que el tricolor se ha transformado para dar paso a los ciudadanos con buena trayectoria.

En entrevista con El Sol de México, Fernández Santillán es duro y critico. Dice que “el PRI llega a este 89 aniversario colonizado por la tecnocracia. Es un PRI que desconocerían sus fundadores. ¿Por qué?, porque este PRI ha sido colonizado por un grupo político que no tiene ninguna vocación ni sentido de lo que es la Revolución Mexicana. Para ellos, la Revolución Mexicana es asistencialismo. Es una mala palabra para la tecnocracia que ha colonizado al PRI”.

El maestro en Ciencia Política va más allá en sus declaraciones y afirma que “la tecnocracia puso como candidato a la Presidencia, a un hombre que dice ser ciudadano, pero que en realidad pertenece al grupo de tecnocratas que tomó el poder desde Carlos Salinas de Gortari, pero que no habían tomado al PRI”.

"Cuando cae Manlio Fabio Beltrones, caen los políticos. Entonces este grupo se da a la tarea de controlar el poder para un proyecto que es completamente contrario al de la Revolución Mexicana”, expresó.

Fernández Santillán sostiene: el Revolucionario Institucional “va a la debacle porque si algo sostuvo al PRI durante tanto tiempo y con verdadera legitimidad, fue el compromiso con las masas sociales”, pero “este es un PRI que quiere disfrazar de ciudadano a un tecnócrata y continuar con una línea tecnocrática que en el mundo caducó, por lo menos desde la crisis de 2008 con la gran recesión”.

Puntualizó que el partido fundado por Plutarco Elías Calles en 1929 llega a este aniversario sumido en una crisis institucional, de credibilidad y en la corrupción. "Además, negando sus raíces. Es un PRI colonizado y que ha sido expropiado por un grupo tecnocrático contrario a la Revolución Mexicana y que mucho se parece a los científicos porfirianos, más cercano a la idea positivista y al dejar hacer y dejar pasar de Porfirio Díaz y eso fue lo que trajo inestabilidad al país y finalmente una rebelión que derivó en la Revolución Mexicana.

"No estoy diciendo que eso vaya a pasar. Sino que ese PRI ha dejado de existir. El PRI de la Revolución Mexicana. Yo no he escuchado hablar a Meade de la Revolución Mexicana”, resume el también académico.

-¿Con esta radiografía, podemos decir que el PRI puede perder la Presidencia de la República?

Claro. ¿Por qué? Porque un partido se sustenta en sus bases ideológicas y en sus bases sociales. Y el PRI tecnocratizado ha perdido la ideología de la Revolución Mexicana y ha perdido las bases sociales que lo sustentaron. Pero además, es una irresponsabilidad porque le está dando todo el espacio al populismo de Andrés Manuel López Obrador. Está actuando a su servicio y puede llevar al país a la debacle.

Fernández Santillán deja claro que “son palabras fuertes, pero es la verdad” y recuerda que el PRI fue un partido autoritario, sin lugar a dudas, pero cuando acepta su derrota en el 2000 eso le da derecho a regresar al poder.





EL PRI LLEGA FORTALECIDO A SU 89 ANIVERSARIO

En contraste, Arturo Zamora, líder de la CNOP, enfatiza que el tricolor llega a este aniversario muy fortalecido con sus estructuras al día. “Llega el PRI en todas las regiones del país con presencia, llega a todas las entidades federativas con una fuerte presencia y con candidatos que han estado todos ellos cumpliendo con los requisitos y con los procesos”.

Zamora Jiménez remarca que el PRI se presenta con un nuevo rostro. “Es un PRI que limpió la casa. Es un partido que tomó decisiones de gran calado y que determinó castigar a los integrantes que incurrieron en actos de corrupción”.

-Hay quienes aseguran que el PRI ha sido tomado por los tecnócratas y que han hecho de lado las ideas de la Revolución. ¿Coincide con esto?





De ninguna manera. Yo he escuchado detenidamente a un candidato a la Presidencia de la República respetuoso de las instituciones que se han construido por nuestra Constitución de partido a lo largo de estos 89 años. Lo he conocido como un hombre sumamente solidario con todos los liderazgos del partido en el contexto nacional y en este sentido no tenemos alguna duda de que los hechos y sus razones son más fuertes que algunos dichos.

-El PRI llega en una crisis institucional, de credibilidad y corrupción al 89 aniversario.

Los ex gobernadores que lastimaron al partido, los echamos y para ellos hemos pedido la cárcel. Ya están detenidos y pediremos insistentemente que regresen lo que se robaron. Eso es un tema que debe continuar.

Estamos trabajando para que México no vaya a caer en manos del populismo negativo y autoritario que tanto sufrimiento ha generado en otros países o en manos de un joven que inexplicablemente se ha convertido en sumamente millonario y con una vida de lujos en los últimos años donde ha sido diputado y presidente de partido. Nosotros estamos caminando de manera coordinada para sacar adelante el proyecto de nación.

-¿Cómo se vislumbra el PRI para el futuro?

Es un PRI del futuro y presente dinámico. Crítico y autocrítico. Responsable con la sociedad mexicana. Es un PRI que tiene una visión clara de Estado, pero también de las exigencias que la situación global en este momento hay.

Así vemos el futuro en este partido que es sólido, fuerte, con una representación nacional y una estructura que ha dado muestras claras y evidentes en estos decenios de vida de ser un partido, sin lugar a dudas, el partido que ha construido las instituciones de México, sino que ha contribuido a la construcción y modernización del México de hoy.









-El PRI se fundó en 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR) por Plutarco Elías Calles.





-El primer presidente del PNR fue el general Manuel Pérez Treviño, jefe del Estado Mayor Presidencial de Álvaro Obregón.





-En 1938 el general Lázaro Cárdenas transforma al PNR en el Partido de la Revolución Mexicana conformado por los sectores: campesino, obrero, popular y militar.





-En 1946 desaparece el sector militar y se da paso a formar el Partido Revolucionario Institucional.





-Al día de hoy, Enrique Ochoa Reza y Claudia Ruiz Massieu son la dirigencia nacional del tricolor.





-María de los Ángeles Moreno fue la primera mujer dirigente nacional del tricolor.





-Los sectores que conforman al PRI son: el campesino con la CNC; el laboral con la CTM; el popular con la CNOP; así como el Movimiento Territorial, Mujeres, Jóvenes y la Fundación Colosio.





-El PRI está afiliado a la Internacional Socialista, organismo que aglutina a partidos de izquierda en el mundo.





LAS DERROTAS





-De 1929 a 1989 el PRI fue el partido hegemónico.





-En 1989 sufre su primera derrota. Pierde la gubernatura de Baja California.





-En 1997 pierde la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados





-En el año 2000 sale de la Presidencia de la República. La recupera con Enrique Peña Nieto en el 2012.





-Enrique Peña Nieto ha sido el único candidato priista que recibió 19.2 millones de votos.





-El PRI gobierna 15 estados.





-Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México e Hidalgo jamás han conocido la alternancia. Siempre han sido gobernados por el PRI.





-Actualmente Claudia Pavlovich es la única mujer gobernadora emanada del PRI.