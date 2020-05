Semáforo se pintó de rojo porque no habrá criterios suaves, responde López-Gatell

Durante la fase de desconfinamiento, el semáforo se pintó de rojo porque “no queremos tener criterios suaves” para evitar el rebrote, por lo que no debe sorprender”, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Al dar a conocer los datos de evolución de la epidemia, la Secretaría de Salud informó que en el último día se confirmaron 3 mil 227 nuevos casos de Covid-19 en México, con lo que ya son 84 mil 627 los contagiados.

Hasta ahora, el registro de personas que fallecieron llegó a 9 mil 415 casos, esto es 341 personas más que ayer.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario dijo que 280 mil 575 pruebas se aplicaron en el país para detectar Covid-19.

El subsecretario respondió sin mencionar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que lo llamó “cínico” por mostrar a todas las entidades en color rojo, según el mapa que presentó esta mañana para iniciar la fase de desconfinamiento.

El subsecretario dijo que está señalado en rojo porque fue “diseñado ex profeso para tener la máxima seguridad sanitaria en el primer momento del desconfinamiento. No queremos tener criterios suaves, toda la sociedad tiene el criterio para evitar el rebrote. Si hay criterios suaves, laxos, permisivos, tendríamos un desconfinamiento acelerado. Si de los cuatro indicadores uno es rojo, se pinta de rojo, no debe ser sorpresivo. Es deliberado es apropósito”.

Indicó que en la reunión de Conago se presentó a los gobernadores los criterios de diseño del semáforo, “por diseño se hizo así, lo comentamos con los gobernadores. Todo mundo está enterado del criterio del semáforo”, enfatizó.

Antes señaló que “a lo largo de la epidemia se hacen más y más pruebas… Conforme hay casos sospechosos se hacen las pruebas, no hay una restricción”.

Comentó que “si hay un caso de sospecha se debe realizar la prueba y si el caso del paciente es grave se debe aplicar al 100 por ciento, se deben hacer las pruebas”.

El funcionario dijo que desde que se presentó el primer caso de Covid-19 en febrero se han confirmado 84 mil 627 casos. Esto significa que 66.2 mexicanos por cada 100 mil personas han tenido la enfermedad.

Además, se han contabilizado 38 mil 836 casos que se mantiene hoy bajo la categoría de sospechosos. Del total, la Ciudad de México y el Estado de México suman casi la mitad de los casos del país, ahí ha sido más activa.

En los últimos 14 días el virus mantuvo su capacidad de contagio en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tabasco, Baja California y Veracruz.

En la sesión, el director del IMSS, Zoé Robledo, presentó las medidas para que las empresas establezcan horarios escalonados, filtros y medidas de salud que se iniciarán en las empresas esenciales que regresarán a la nueva normalidad.