Huracán Milton: qué estados afectará y dónde impactará el fenómeno meteorológico

La tormenta tropical se intensificó al huracán Milton tras su paso por el Golfo de México, donde alcanzó la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esta mañana, Milton se convirtió en huracán después de que sus vientos se intensificaran a hasta los 129 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La trayectoria del huracán Milton traerá afectaciones para distintos estados del país, aquí te contamos cuáles son y cómo impactará este fenómeno meteorológico.

¿Qué estados se verán afectados por el huracán Milton?

Hasta el momento, el huracán Milton continúa en categoría 1, pero durante su trayectoria se irá intensificando gradualmente. De acuerdo con la Conagua, su circulación originará lluvias "muy fuertes a puntuales intensas" en:

Veracruz

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:

La costa de Tamaulipas

Oaxaca

Puebla

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Además, se prevé viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de uno a tres metros de altura en costas de:

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Campeche

El occidente de Yucatán

La Conagua sugiere extremar precauciones por las lluvias, viento y oleaje, además de atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Aquí puedes seguir la trayectoria en vivo del huracán Milton, para saber en qué estados está causando afectaciones.

¿En dónde impactará el huracán Milton?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el huracán Milton impactará en la costa oeste de la Península de Florida a mediados de la semana.

El reporte detalla que "es demasiado pronto para especificar la magnitud y las ubicaciones de los mayores impactos", sin embargo prevé que el huracán Milton se intensifique rápidamente mientras se mueve de este a noreste a través del Golfo de México.

El riesgo de marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos dañinos aumenta.NHC.

