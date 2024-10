Impunes, 97 por ciento de los asesinatos de periodistas en México: SIP

CÓRDOBA, Argentina. “La violencia contra periodistas, que incluye el asesinato de tres comunicadores y varios intentos de homicidio, agresiones físicas, amenazas y un alto nivel de impunidad continúan siendo las más graves violaciones a la libertad de prensa en el país.”, señala el Índice Chapultepec de la Libertad de Expresión y Prensa, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El informe, publicado en el marco de la 80 Asamblea anual de la SIP, señala como una “amenazas graves” a la libertad de prensa en México las continuas agresiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó constantemente a “los medios tradicionales y de sus dueños, a quienes calificó de ‘corruptos, potentados y machuchones’”.

Los efectos del crimen organizado y de los ataques gubernamentales generan zonas silenciadas, donde los medios locales cierran ante el temor de ataques o los periodistas se exilian o dejan de ejercer.

República Atacan a balazos instalaciones del periódico El Debate en Culiacán

“Lo que vemos con mayor preocupación son estas zonas silenciadas (...) No hay garantía para ejercer libremente”, señaló Martha Ramos, Directora Nacional Editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM), quien añadió que la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas es del 97 por ciento en México.

Carlos Jornet, vicepresidente de la SIP, cuestionó la falta de efectividad del mecanismo de protección de periodistas en México, al cual le quitaron recursos.

Los medios miembros de la SIP dialogaron sobre los riesgos para periodistas a causa de la violencia provocada por el crimen organizado apenas unas horas después del ataque a las instalaciones del periodico El Debate, en Culiacán, Sinaloa.

"El clima de hostilidad puede llegar a traducir fenómenos como la violencia digital, en violencia física”, citó Andrés Mompotes, director de El Tiempo de Colombia.

El expresidente López Obrador usó sus mañaneras para atacar a periodistas sin pruebas y exponer datos personales de comunicadores, mencionó Martha Ramos sobre los ataques desde el poder político en México, fenómeno que se encamina a replicarse en el mandato de Claudia Sheinbaum.

Martha Ramos, Directora Nacional Editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM), externó su preocupación por la falta de seguridad a periodistas en México. | Foto: Omar Rivera / El Sol de México

“Hoy matan a periodistas en México y no pasa nada; hoy matan periodistas en Colombia y no pasa nada”, añadió Andrés Mompotes, quien recordó que antes estos crímenes provocaron movilizaciones sociales, pero hoy en día ya no sucede así.

“Cuando uno está cerca de la gente está más protegido que pretendiendo que el Estado te proteja”, señaló la directora de OEM, quien detalló que parte del problema del desinterés social es en parte por el desapego de los medios con la gente.

En el último año, de acuerdo con el Índice Chapultepec de la SIP, tres comunicadores fueron asesinados en México. El productor y periodista Roberto Figueroa fue asesinado el 28 de abril en Morelos. El 28 de junio, fue encontrado el cuerpo del editor del portal de noticias Realidades, Víctor Alfonso Culebro Morales, y el 4 de agosto pasado, Alejandro Martínez Noguez, mejor conocido como “El Hijo del Llanero Solititito", murió tras un ataque armado en contra de la patrulla de la Dirección de Tránsito y Policía Vial que lo custodiaba.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El informe también detalla otros seis ataques contra periodistas, quienes sobrevivieron y que “sólo 18 de 162 casos de periodistas asesinados desde 1997 a la fecha fueron resueltos”.

Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, señala el índice, existen procesos abiertos por 103 casos.

Además, México está considerado dentro de los países con restricciones en la libertad de prensa, la cual se ha visto mermada en todas las naciones de la región; de 22 países medidos, nuestro país se ubica en el lugar 13. Chile es la nación mejor calificada, mientras que Nicaragua, es la peor, ubicado entre las naciones sin libertad de expresión junto con Venezuela y Cuba.