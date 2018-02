INAI Garantiza protección a la información personal de los ciudadanos

El presidente del INAI, Francisco Acuña Llamas, inició una serie de reuniones con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para conocer los avances del origen de la posible filtración de datos del Registro Federal de Electores, y alinear un protocolo que le permita conocer la investigación contra los auxiliares de los candidatos a la presidencia por la vía independiente por presuntas violaciones a Ley General de Datos Personales debido a la falsificación de firmas para fincar responsabilidades.

En entrevista con El Sol de México, Acuña Llamas relató que buscan un acuerdo para garantizar el blindaje de los datos a los que hoy tienen acceso los partidos políticos y los equipos de campaña de la lista nominal y la recolección de datos personales en mítines de los candidatos, cuyo destino hoy se desconoce.

"En todo evento de campaña habrá una recolección incesante de datos personales de ciudadanos y potencialmente votantes, y ese es un dato que hay que esclarecer con el INE, cómo se va a ir cuidando. Una cosa es el impacto evidentemente normativo de las listas y otra cosa es su cuidado, o las relaciones de esas bases de datos", explicó.

Con las reuniones de trabajo, el INAI busca establecer sus competencias en el blindaje de los datos personales rumbo a la contienda electoral de 2018.

Acuña Llamas, adelantó que, con la firma del convenio de colaboración, el instituto de transparencia estará facultado para sancionar a las personas físicas que maltraten o utilicen, con fines distintos a los pactados.

Aseguró que el diálogo institucional se centra en cómo desarrollar más instrumentos tecnológicos que contribuyan al resguardo de la información privada en el ambiente electoral.

¿Cómo sería la ruta de protección de los datos personales en este ámbito electoral?

La nueva competencia del INAI es que, ahora, de manera coordinada con el INE, trabajará en una serie de ejercicios de reflexión para afinar con mayor claridad los alcances de las competencias que tenemos en común las instituciones. Desde luego, reconociendo que el INE es la máxima autoridad que organiza los comicios.

En los partidos políticos, es donde se puede vislumbrar una parte interesante y muy importante de las potestades del INAI, ya que estará atenta a cualquier tipo de, probable maltrato que se dé de datos personales por los partidos políticos y, hasta incluso por los propios candidatos en un momento dado.

Estamos ahorita en un periodo de precampañas, todavía las potestades son del INE. Nos dimos unos días, unas semanas, entre esta y la próxima reunión, para reforzar nuestras apreciaciones técnicas, jurídicas, de manera que vayamos juntos en esto y no vayamos a tener dudas que nos puedan costar un tipo de incomprensión institucional.

En la falsificación de firmas, ¿cómo aplicaría?

Hasta donde estamos enterados es la Fepade la que tiene en estos momentos la intervención inicial para identificar si hay o no delitos electorales que perseguir, y podríamos recibir la vista del INE, para nosotros indagar conforme a la ley y a las competencias que tenemos.

¿Cómo actuaría el INAI?

Cuando hay una campaña electoral, la regula el INE, la ley electoral es rigurosa, prohíbe una serie de imputaciones y de lo que se conoce como campaña negra, pero no lo puede impedir del todo, porque la competitividad electoral implica ironía, fricción, acusación, aseveración, descalificación, esa parte nosotros no la podemos conocer ni juzgar, le tocará al INE y en su caso al TEPJF, si es que el asunto prospera. El INAI va a jugar un papel muy selectivo de protección de datos personales dentro del fenómeno electoral.

¿Cómo protegerían los datos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal?

El listado nominal es el clásico trámite de los partidos políticos porque es una prerrogativa que ellos tienen que acompañar, es más los partidos políticos son covigilantes del INE, por eso está el Registro Nacional Electoral, y en ese, los partidos tienen presencia permanente. Ellos vigilan las llaves con que se guardan el Padrón Electoral, y ahí es donde ha habido esos casos que usted menciona. Nosotros no hemos tenido intervención porque antes no teníamos competencia legal, ahora con lo de la ley, estamos esclareciendo justo, por eso yo ya no quiero profundizar más, en esto, hasta dónde nos tocaría en el caso del padrón poder tener intervenciones.

¿El INAI podría sancionar?

Vamos a elaborar un reporte de los incumplimientos de transparencia por los partidos políticos, que presentaremos al INE, él tendrá que darle forma a nuestra acusación y hacer aplicables las sanciones.

En materia de datos personales, las competencias que tiene el INAI como máxima autoridad administrativa, tanto en el sector público como en el sector privado, sí permite prefigurar posibilidades de sanción concretas hacia personas físicas. Los candidatos independientes, por ejemplo, y sus auxiliares son vistos como personas físicas que poseen datos personales por la circunstancia temporal de la relación que tienen para recabar esos datos, y ahí sí podemos fincar desde luego, sanciones.

¿El INE pudiera ser sancionado directamente como responsable de esta protección de datos personales?

Todas las autoridades, todas, somos responsables de lo que hacemos y en principio, todas podemos tener responsabilidades de omisión o de acción, el INE con el caso de nosotros nos ha compartido las razones técnicas de la APP que ha causado tanto revuelo y hoy los consejeros nos daban explicaciones tecnológicas de cómo la APP que ha sido considerada por unos disfuncional, ha venido a ser una solución más que un problema. Vamos a examinar la aplicación en términos concretos, y seguramente en breve podremos nosotros emitir una ponderación específica sobre la misma, pero en principio le digo, bueno, es un ejercicio de uso de tecnologías en el afán de cumplir su misión.