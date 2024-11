INE aprueba presupuesto de 13 mil millones de pesos para elección judicial

La elección de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces por voto popular tendrá un costo de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, así lo decidió la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) al aprobar los proyectos relacionados con el “Proceso Electoral Extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”, de manera precautoria, para el ejercicio fiscal 2025.

De acuerdo con lo aprobado, la capacitación y educación de funcionarios para la elección de juzgadores es el rubro que más recursos requerirá con el 50.92 por ciento del total de presupuesto, pues al tratarse de un proceso inédito se requiere implementar sesiones más largas de capacitación y más especializadas; el 33.8 por ciento se utilizará para la organización de la elección; y el 4.29 por ciento para soporte jurídico electoral y apoyo logístico.

La elección judicial será más costosa que la elección federal 2024 en la que se renovó la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, pues ésta costó 9 mil 355 millones 397 mil pesos.

La cartera de proyectos de la elección judicial será integrada a la Cartera Institucional de Proyectos (CIP) y a las bases generales del Anteproyecto de Presupuesto del INE 2025, el cual aún deberá ser aprobado por el Consejo General del INE antes de enviarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Cámara de Diputados recibirá hasta el 15 de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 y tendrá hasta el 31 de diciembre para aprobarlo.

Ayer, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que revisaría el presupuesto para la elección judicial, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum así lo solicitó en su conferencia mañanera al considerarlo excesivo.

“Seguramente tendrá que ser revisado (el presupuesto) puntualmente una vez que ya tengamos la definición desde aquí, desde la Corte y en todos los ámbitos jurídicos para que el Instituto avance”, dijo el jueves la presidenta del INE al concluir la instalación de la Comisión de Reforma Política-Electoral en la Cámara de Diputados.

Aunque dijo que revisaría el presupuesto, Guadalupe Taddei afirmó que cada centavo está justificado en su anteproyecto de presupuesto y que éste ya incluye medidas de austeridad.

“Les puedo decir que no hay un solo centavo que no esté relacionado con una atribución, un mandato constitucional. No hay nada que se invente. Es todo, tiene un respaldo efectivamente acompañado, por ejemplo, por el Órgano Interno de Control. Todo el proceso de presupuestación, no dejamos nada sin revisar, sin ser minuciosos, sin ser acuciosos en la información y hasta este momento el presupuesto que está presentando el Instituto tiene el debido respaldo jurídico”, afirmó.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá hasta el 5 de noviembre las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial y que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone invalidar.

El INE afirma en su proyecto que aprobar el presupuesto no implica “que el Instituto se encuentre en desobediencia de las acciones legales que se interpongan en contra de las leyes o inclusive de la propia Constitución, al contrario, es en atención a que hay pendientes por resolver en definitiva algunos recursos interpuestos por diversa ciudadanía”.