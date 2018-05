INE, listo ante todo escenario en las elecciónes

El Instituto Nacional Electoral (INE) no hace futurismo, ni especulaciones respecto a los resultados de la elección, afirmó el consejero presidente de ese organismo, Lorenzo Córdova Vianello.



Entrevistado a su llegada al INE, antes del inicio de la sesión extraordinaria de ayer, Córdova Vianello precisó que sus declaraciones en torno a los escenarios electorales no fueron un pronóstico, sino un comentario en el sentido de que la autoridad electoral se prepara ante cualquier situación, lo anterior luego de aclarar los comentarios que hizo el miércoles.

Indicó que la noche del 1 de julio, el INE hará públicos los datos del conteo rápido, sin importar el margen de éstos.

“La noche de la elección los ciudadanos deben tener certeza que el INE dará resultados sean cual sean. Al filo de las 11 se harán públicos los resultados del conteo rápido para dar certidumbre y estabilidad política”, aseveró.

“El INE sabe que no debe improvisar y por lo tanto se prepara para cualquier escenario que pueda presentarse, el INE está listo y ha puesto la mesa para que la elección del 1 de julio sea la elección más libre de nuestra historia y son los ciudadanos los que van decidir cuál escenario se va a presentar. El INE no hace futurismo, el INE no está especulando respecto de cuál es el escenario que va ocurrir porque hoy nadie lo sabe, por eso mismo el INE se prepara para que sea cual sea el escenario que se presente el 1 de julio, tengamos una capacidad de respuesta y una capacidad de actuación prevista, planeada y no improvisada”.



Resaltó que una posibilidad es que los electores decidan una elección con un margen muy amplio entre el primero y segundo lugar y otro que sea muy cerrado. Para cualquiera de los dos “estamos listos”, enfatizó.

El miércoles el consejero presidente señaló en un conversatorio con la comunidad libanesa que el órgano electoral se prepara para el peor de los escenarios. Agregó que los rangos de votación serán muy cerrados entre el primero y segundo lugar.

Los referidos comentarios hicieron que el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, calificara la información como irresponsable, cuando las encuestas dicen lo contrario, y que enviaría al consejero dichos estudios de opinión.

Córdova evitó entrar en polémica con el tabasqueño, pero recordó que INE conoce todas las encuestas porque existe la obligación de ser registradas ante el Instituto.

Puntualizó que el Instituto no actúa a partir de lo que dicen las encuestas. Sería irresponsable hacerlo así, subrayó, al reiterar que este órgano no hace futurismo y no sabe cómo va a terminar la elección.