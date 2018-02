INE puede con los rusos, dice Córdova

“En el INE no desestimamos ningún riesgo para la buena llegada a puerto del proceso electoral, por eso es importante generar información verificada. Que hasta ahora no haya alteración a nuestros sis- temas no significa que el INE no esté preparado para que la información que se genere sea una información puntual, que los sistemas estén a salvo de cualquier intro- misión”, argumentó.

En este contexto, Jorge Torres Antuñano, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, dijo que en este proceso electoral, el mayor reto que tiene el INE en materia de información no viene por parte de hackeos, sino de combate a fake news.

En entrevista con El Sol de México, el funcionario aseguró que el sistema informático del INE está blindado contra intervenciones de agentes externos (sean extranjeros o nacionales), pero el caso de las noticias falsas tendrán que desplegar una estrategia de detección de información apócrifa.

“La problemática no es que estén hackeando sistemas, que los sistemas sean vulnerables Las instituciones tenemos que estar muy atentos de ese tipo de situaciones, porque ya no se trata de proteger al sistema informático, sino ver lo que se está manejando en redes sociales”, dijo en entrevista con El Sol de México.

El funcionario del INE, Torres Antuñano, indicó que para la detección de fake news ya tienen coordinación con las empresas Facebook, Twitter y Google, destacando que con la primera ya firmaron un convenio para difundir información verídica, pero que para que funcione el combate a la información falsa, se requiere del apoyo de los ciudadanos.