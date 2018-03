INE 'se lava las manos' en escándalo de Cambridge Analytica; niegan a Arielle Dale

El presidente del Senado, Ernesto Cordero, rechazó que él sea uno de los vínculos de México con CA, por su relación con Arielle Dale Karro, presunta jefa de operaciones en México de la firma.

"La persona que trabajó en la firma fue una artista que vino a exponer al Senado. Me tomé una foto con ella, como me la he tomado con otros. La vi una vez en mi vida, no sé ni quién sea", comentó.

Los coordinadores del PAN y PRD en el Senado, Fernando Herrera y Luis Sánchez, respectivamente, y el senador Luis Humberto Fernández (PT-Morena), manifestaron que se debe aclarar quién trajo a la consultora CA, ya que hay versiones de que fue Luis Videgaray Caso.

“Tiene que revisarse cada uno de los aspectos de esta corporación, cuando hay marcados señalamientos de intromisión en el manejo de bases de datos, en este caso en empresas relacionadas con el INE. Debe de profundizarse en su investigación a efecto de darle claridad y certeza al proceso”, dijo el senador Herrera.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que en breve habrá una ola de fake news en contra del árbitro electoral, donde se le acusará de entregar información del Padrón Electoral a Facebook.

“Hemos tenido conocimiento de que estamos en vísperas de un evento de desinformación masiva, intensiva, que busca desacreditar a las autoridades electorales, concretamente al INE, y eventualmente, no sé con qué propósito, generar confusión en el proceso electoral más grande en nuestra historia", argumentó tras su participación en el foro Mejorando la Conversación Electoral: Alternativas para Combatir la Desinformación.

El consejero aseguró que el convenio se resume en "un acuerdo de entendimiento", no un contrato. "Tiene el único propósito de generar información validada por el INE que pueda ser colocada dentro de la plataforma de Facebook para poder contrarrestar desinformación que cunda en las redes”, aseveró el consejo presidente en relación al convenio firmado el 5 de febrero pasado con la empresa de Mark Zuckerberg.

No ven delito

Córdova dijo que el INE no tiene registro de que Cambridge Analytica (CA) opere en México y dejó claro que no pueden prohibirle a los partidos contratar servicios de esta empresa. "Lo único que puede hacer el árbitro electoral es revisar que esas contrataciones sean dentro del marco de la ley", acotó.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no investiga ni a Facebook ni a CA por posibles filtraciones de datos personales de los electores, admitió su titular, Héctor Díaz- Santana.

Al tratarse de un presunto delito en el extranjero y que en principio no implica a ningún mexicano, la fiscalía no tiene atribuciones para investigar.

INAI colaborará

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) "está haciendo un análisis de las posibles implicaciones" de CA relacionado con datos de los mexicanos y abrirá un canal de cooperación con las autoridades británicas y americanas.



Sin embargo, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, acotó que no han recibido denuncias por el tema, por lo que aún no pueden emprender acciones sancionatorias contra la red social Facebook.



"Nosotros no hemos recibido ninguna denuncia directa de un usuario concreto que se sepa conocedor”, explicó.