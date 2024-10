Inicia discusión en comisiones sobre la Ley Anti Amparo; PRI convoca a bloque opositor

Este miércoles, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República comenzaron el debate en torno a la polémica iniciativa de reforma en materia de amparo, conocida como Ley Anti Amparo.

La controvertida propuesta busca modificar el artículo 105 de la Constitución, limitando los recursos legales ante reformas constitucionales. Según el texto, no procederán controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad que impugnen adiciones o modificaciones a la Constitución.

En el artículo 107 también se proponen cambios. Si bien el párrafo primero y la fracción primera permanecen intactos, la fracción segunda introduce modificaciones relevantes: las sentencias de amparo solo beneficiarán a las personas que lo soliciten, limitando su efecto a los casos específicos planteados en la demanda.

En los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, la nueva redacción señala que, en ningún caso, las sentencias tendrán efectos generales. Asimismo, se añade que el amparo no procederá contra reformas a la Constitución.

El decreto, de ser aprobado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los asuntos en trámite deberán resolverse conforme a las nuevas disposiciones.

Oposición ve Ley Anti Amparo como una afrenta a la Constitución

Esta iniciativa ha encendido el debate en el Senado, pues la oposición sostiene que la reforma pretende blindar las modificaciones constitucionales impulsadas por la 4T, debilitando el control constitucional y afectando el derecho de los ciudadanos a recurrir al juicio de amparo.

Alejandro Moreno, senador y presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó un llamado urgente a la oposición y a los legisladores de Morena para que rechacen la Ley Anti Amparo. En conferencia de prensa, Moreno anunció que su grupo parlamentario votará en contra y exhortó a todas las fuerzas políticas opositoras a formar un bloque para detener la iniciativa.

Moreno también instó a los legisladores morenistas a reconsiderar su postura, argumentando que la reforma allanaría el camino hacia un “régimen autoritario”. A pesar de que Morena anunció que retiraría la propuesta de reforma al artículo 1º de la Constitución, Moreno advirtió que los cambios a los artículos 105 y 107 persisten, lo que suprimiría el control de convencionalidad y permitiría al gobierno actual actuar sin restricciones, violando convenios internacionales.

“Es una locura de iniciativa”, afirmó Moreno, subrayando que la propuesta viola el principio de irretroactividad y afecta los derechos adquiridos de los mexicanos al prohibir los amparos. Señaló que esto constituye una violación flagrante de los derechos constitucionales.

Por estas razones, Moreno reiteró que el PRI votará en contra de la Ley Anti Amparo, argumentando que elimina derechos fundamentales y socava las bases del control constitucional en el país.

Por otro lado, los senadores de Morena, junto con sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, buscan aprobar la reforma de manera expedita en comisiones, con la intención de llevarla al Pleno lo antes posible.

El coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández, anunció que retirarán la propuesta para modificar el artículo 1º de la Constitución, que inicialmente buscaba impedir que las normas relacionadas con los derechos humanos fueran inaplicadas a través del control de convencionalidad.

Ricardo Anaya señala que reforma podría acabar con la democracia

El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, celebró que se haya retirado la propuesta de modificar el artículo 1º constitucional, pero advirtió sobre los riesgos en los cambios a los artículos 105 y 107. Estas modificaciones impedirían impugnar reformas constitucionales a través de amparos, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

El senador criticó el conflicto entre Morena y el Poder Judicial, y señaló que la reforma es una “medicina” que podría acabar con el propio sistema democrático. Explicó que la nueva ley eliminaría toda posibilidad de impugnar cualquier reforma constitucional, incluso cuando se presenten violaciones claras.

El ex candidato presidencial ofreció tres ejemplos concretos de los posibles efectos negativos de esta reforma. Primero, mencionó la posibilidad de que una reforma constitucional no se publique con tiempo suficiente para que la oposición la revise, como ocurrió con la reforma electoral. A pesar de esto, si se lograra la mayoría calificada, no habría manera de impugnarla.

En segundo lugar, alertó sobre la posibilidad de que la presidencia del Senado declare una mayoría calificada con menos votos de los necesarios, lo que, bajo la nueva reforma, tampoco podría ser impugnado. Y, finalmente, mencionó la posibilidad de que un estado aprobara una reforma sin quórum, lo que tampoco sería revisable.

El senador también abordó los peligros de fondo que la reforma podría traer. Citó la posibilidad de que futuras reformas constitucionales incluyan prácticas como la tortura o la esclavitud, sin que haya recursos legales para detenerlas.

“Sé que muchos dirán que Morena no cometerá esos excesos, pero no estamos legislando para la ocasión; estamos legislando para el futuro”, afirmó Anaya, recordando cómo líderes como Bolsonaro o Trump ascendieron al poder cuando nadie lo esperaba.

Anaya concluyó invitando a los legisladores a reflexionar sobre una reforma que realmente sirva al país y no ponga en riesgo su sistema democrático.