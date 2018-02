Inician la tercia de debates entre candidatos a la Presidencia de la República

No siempre el que triunfa en el debate gana las elecciones, pero “no hay quinto malo”, dice el léxico taurino. Y en estas elecciones, el 22 de abril iniciará la tercia de duelos entre candidatos a la Presidencia de la República.



Será la quintaocasión en la historia de Méxicoen que se lleven a cabo debates entre candidatos presidencialesy, en esta ocasión,hay una alta posibilidad de que participen, por primera vez, candidatos independientes.

El primer debate presidencial en México se dio el 12 de mayo de 1994. Fue con motivo de la elección pionera organizada por el Instituto Federal Electoral, después de que un año antes el Poder Legislativo le otorgó ésta, entre otras varias atribuciones.



En aquella elección, los candidatos eran Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI): Diego Fernández de Cevallos, (PAN); Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, (PRD); Cecilia Soto, (PT); Pablo Emilio Madero, (Unión Nacional Opositora); Jorge González Torres, (PVE); y Rafael Aguilar Talamantes, (PFCRN).Sin embargo, el IFE decidió que fueran sólo tres los debatientes: los representantes del PRI, PAN y PRD.

Sobre ese primer encuentro, la especialista Ana Yely Pérez Dámazoafirma que “en aquella ocasión, Diego Fernández opacó a sus contrincantes…”.Pero, quien se alzó con la victoria -tras un mutis del panista-, fue el priista Ernesto Zedillo.

Y llegó el siguiente proceso. El segundo de los dos debates del año 2000 (en abril y en mayo) sacó chispas. Los participantes en el primero fueron: Francisco Labastida, (PRI); Vicente Fox, (PAN y PVEM); Cuauhtémoc Cárdenas (PRD, PCD y PT); Porfirio Muñoz Ledo (PARM); Manuel Camacho Solís, (PCD); y Gilberto Rincón Gallardo (PDS). En el de mayo únicamente intervinieron los primeros tres.

La batuta la llevó el panista con severas y constantes acusaciones basadas en estadísticas y en agresiones, centrando sus ataques frontales contra el priista y el perredista.

Labastida y Cárdenas solamente se defendían. Por ejemplo, el primero contestó, textualmente al blanquiazul:

“Pero quiero comentar que me ha llamado la atención que hoy no me haya agredido Vicente Fox con los adjetivos que últimamente ha utilizado, en las últimas semanas me ha llamado: chaparro, mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón. Ha hecho señas obscenas en la televisión refiriéndose a mí y no es que eso me ofenda, sino que está ofendiendo a las familias mexicanas con los dichos, con los adjetivos, con las señas y con las majaderías que ha utilizado. Sin embargo, hoy, como que cambió de piel, vino más pulidito, como que se quiere olvidar de las groserías y de los adjetivos que ha estado utilizando y yo creo quecada quien tiene que asumir la responsabilidad de lo que hace y de lo que dice”.

Fox ganó las elecciones y se inició la transición en México.

También dos fueron los debates en 2006. En el primero, el candidatopor el PRD, PCD y PT y puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, se negó a asistir, “por estrategia”justificaría después. Al registrar descenso en las preferencias síacudió al segundo en el que participó junto con los otros cuatro candidatos: Felipe Calderón Hinojosa, (PAN); Roberto Madrazo Pintado, (PRI);Patricia Mercado, (PASDC); y Roberto Campa Cifrián, (PNA), quien posteriormente declinaría en favor del panista.



No hubo nada para nadie, pero Calderón Hinojosa ganó la apretada elección con una diferencia del 0.58% de los votos.

Seis años después, en los dos debates de 2012, hubo cuatro participantes: Enrique Peña Nieto, (coalición Compromiso por México, PRI y PVEM); Josefina Vázquez Mota, (PAN); Andrés Manuel López Obrador, (coalición Movimiento Progresista PRD, PT y Movimiento Ciudadano); y Gabriel Quadri (PNA).



Sobresalió Quadri. Peña Nieto exhibió la portada de un diario con la gráfica de René Bejarano, El Señor de las Ligas, recibiendo fajos de billetes para la campaña de AMLO, pero en las encuestas no huboun claro triunfador. Para los medios extranjeros la ganadora habría sido Julia Orallén, edecán del IFE que, con un pronunciado escote, inquietó a tirios y troyanos.

En 2018 los debates entre candidatos en la actual contienda electoral, organizados ahora por el Instituto Nacional Electoral, se efectuarán en la Ciudad de México, el 22 de abril; en Tijuana, Baja California, el 20 de mayo y en Mérida, Yucatán, el 12 de junio.

Participarían: José Antonio Meade Kuribreña (coalición Todos por México, PRI, PVEM, PNA); Andrés Manuel López Obrador (coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES) y Ricardo Anaya (coalición Por México al Frente PAN, PRD, PMC). Además, podrían estar los independientes Margarita Zavala Gómez del Campo, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter.