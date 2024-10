Inversión mexicana en Ecuador se desploma tras ruptura de relaciones diplomáticas

A seis meses del rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, la inversión directa de nuestro país en la nación sudamericana se ha reducido 82 por ciento, además de la caída de las exportaciones bilaterales, de acuerdo con datos proporcionados a El Sol de México por el Banco Central y la Federación Ecuatoriana de Exportaciones (Fedexpor).

Ambas naciones atraviesan una crisis político-diplomática tras la incursión policial en la embajada mexicana en Quito, la noche del pasado 5 de abril, para capturar al exvicepresidente Jorge Glas. Aunque desde el gobierno del presidente Daniel Noboa se indicó que no afectaría la parte comercial, la entonces canciller mexicana, Alicia Bárcena, dio por suspendidas las relaciones comerciales con la nación sudamericana, incluidas las negociaciones que los dos países habían retomado para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC). "Nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador”, dijo Bárcena, durante una conferencia de prensa celebrada el 11 de abril.

Desde entonces, de acuerdo con los datos proporcionados, la inversión directa de México en la nación sudamericana sólo ha sumado 6.8 millones de dólares (al 30 de septiembre pasado), frente a los 37.7 millones de dólares que se registraron en el mismo periodo del 2023, lo que representa una caída de 82 por ciento. El capital desde nuestro país se ha centrado, en su mayoría, en el sector manufacturero y en menor proporción en el comercial.

“La suspensión de relaciones, incluida las comerciales y económicas con México ya se resienten en Ecuador y no sólo en la inversión directa, sino también en las exportaciones desde acá y hasta en la creación de empleos, ya que sin inversión no hay trabajo”, afirmó Julián Sentello, integrante de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

En entrevista telefónica desde Guayaquil, el empresario aseguró que las exportaciones desde su país también padecen el embate del conflicto diplomático, ya que de los 202 millones de dólares que Ecuador exportó en productos en 2023, este año no han llegado ni a cien millones de dólares.

“Durante los últimos cinco años, las exportaciones de Ecuador a México habían tenido un incremento a una tasa anualizada de 8.58 por ciento, pero tras el conflicto, este año sólo tendremos números rojos, los trámites institucionales por supuesto son mucho más complejos y eso retrasa las exportaciones”, dijo.

Los principales productos que México exporta a Ecuador son medicamentos, televisores, automóviles, tractocamiones y teléfonos celulares, mientras que la nación sudamericana vende a nuestro país principalmente cacao, aceite de palma y pescado procesado.

De acuerdo con el Banco Central, en Ecuador hay 32 empresas con capital mexicano, entre las que destacan Aeroméxico, Arca Continental, Grupo Bimbo, América Móvil, Femsa, Omnilife, Orbia y Sigma, entre otras.

En general, reporta una disminución de 70 por ciento en la actividad económica de las empresas mexicanas en esa nación y la salida de al menos nueve de ellas, incluida Aeroméxico que a partir de julio pasado suspendió los vuelos a Ecuador.

Algunos ecuatorianos reportan, incluso, que comienza a haber escasez de productos mexicanos en los centros comerciales. “Pan Bimbo, por ejemplo, hay porque lo produce Supan, una empresa local que Bimbo compró, pero los productos de Marinela no los están surtiendo porque dicen que no hay y el pan artesano tampoco se consigue como antes. En los supermercados pasa lo mismo”, asegura Julio Moctezuma, quien tiene una pequeña tienda en Quito. Este diario buscó a Bimbo para conocer la situación, pero hasta el cierre de edición no respondió.

Para, Eduardo Bueno, especialista en temas de América Latina en la Universidad de las Américas, el rompimiento de relaciones ha perjudicado más a Ecuador ya que además de la contracción de la inversión directa, la nación sudamericana ha tenido que suspender sus intenciones de ingresar a mecanismos económicos regionales como la Alianza del Pacífico y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus sigla en inglés) de los que México forma parte.

“La relación comercial entre ambos países ha sido modesta, sin embargo, mantener un socio comercial como México con más de 100 millones de consumidores y tan cerca de una de las economías más importantes del mundo, como lo es Estados Unidos, sin duda, sí afecta a una nación como Ecuador, con tanta inestabilidad política y económica”, dijo el experto.