IPN y UNAM se suman al paro #UnDíaSinNosotras

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se sumaron al paro #UnDíaSinNosotras el cual se llevará a cabo el próximo 9 de marzo.

La máxima casa de estudios señaló que reconoce el valor de las acciones de la sociedad civil que contribuyan a visibilidad de las prácticas inadmisibles como la desigualdad y la violencia de género, por lo cual decidió unirse a la iniciativa.

Indicó que apoya a todas las mujeres universitarias que decidan no acudir a clases o a sus labores académicas o administrativas, sin que ello se vea reflejado como inasistencias ni descuentos salariales.

"La universidad seguirá empeñada en realizar todas las acciones que contribuyan a combatir la desigualdad y violencia de género, y a cambiar la cultura institucional que las impulsa o las permite", señaló la UNAM a través e un comunicado.

Mientras que el IPN explicó que es sensible a la demanda de alto a la violencia contra las mujeres y valora su aportación en distintos ámbitos de la sociedad mexicana, por lo cual también se suman a #UnDíaSinNosotras.

Asimismo, informó que continuará impulsando acciones de prevención, detención y atención de la violencia de género.

El próximo 9 de marzo se llevará a cabo el paro nacional #UnDíaSinNosotras, el cual propone que todas las mujeres no salgan a las calles, no compren, no asistan a la escuela, no vayan a trabajar, a no usen servicios de plataformas digitales y no utilicen el transporte público, entre otras acciones.

El paro nacional se realizará un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se planea, salga de el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.