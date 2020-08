"Por error" se incluyó firma de Corral en carta que exige renuncia de López-Gatell

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que no participó en la discusión ni conoció el texto donde la Alianza Federalista exige la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tras su "fallida estrategia" ante la pandemia del Covid-19.

En un breve mensaje por Twitter, el Gobierno de Chihuahua indicó que "con relación al comunicado emitido hoy por los integrantes de la Alianza Federalista, donde se plantea, entre otras cosas, la renuncia de López-Gatell, el gobernador Javier Corral aclara que no participó de la discusión ni conoció el texto en el que, por error, se incluyó su firma".

Tras la aclaración de Corral, son nueve los mandatarios estatales que piden la destitución inmediata de López-Gatell porque "falló la estrategia de contención".

"El vocero responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar", afirman en la declaración conjunta de la Alianza Federalista de Gobernadores.

Los gobernadores que piden la dimisión del funcionario son: Martín Orozco, de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

Además, acusaron que el Gobierno federal "durante más de 5 meses no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores. No hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultado y que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos".

Ayer, la Secretaría de Gobernación advirtió a los mandatarios estatales que se les pueden fincar sanciones civiles, administrativas o penales por no acatar las medidas del semáforo sanitario federal y el subsecretario de Salud señaló que esto no se trata de un amago, sino de claridad.

El Sol de México adelantó en su edición impresa de este viernes que gobernadores panistas habían rechazado la propuesta de la Secretaría de Salud de poner un anexo a los lineamientos del semáforo sanitario, el cual señala que en la reapertura económica en medio de la epidemia de Covid-19 se traslade la responsabilidad civil, administrativa y penal a los gobiernos estatales si se vulnera la salud de los ciudadanos o hay omisiones en las medidas.

Ante ello, los mandatarios estatales acusaron se les amaga o pretende dar un uso político a un elemento técnico previo al año electoral.