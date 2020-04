Sólo 12 horas estuvo Lozano como vocero especial de Coparmex; hubo desaseo y presiones, dice

El ex senador panista Javier Lozano Alarcón tuvo un accidentado y fugaz nombramiento como vocero especial en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que solo duró poco más de 12 horas, aunque el también ex priista aseguró que hubo presiones y desaseo en ese hecho.

Luego que Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, anunció el lunes a las 10:11 de la mañana que Javier Lozano Alarcón, quien es conocido en Twitter por sus constantes críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, se integraría como “vocero especial” para “la defensa del Estado de Derecho”, el anuncio fue revocado mediante una aclaratoria de la propia Coparmex a las 22:34 horas, donde este gremio patronal aclaró mediante un comunicado que el único vocero que tiene esta organización es Gustavo de Hoyos.

Aclaración a la opinión pública con respecto a la incorporación de @JLozanoA como asesor técnico en @Coparmex https://t.co/U7PMS06Lrd pic.twitter.com/gYYuFRKA1j — Coparmex Nacional (@Coparmex) 29 de abril de 2020

En esta aclaratoria se precisó que Lozano Alarcón únicamente aportaría sus conocimientos jurídicos en conferencias, seminarios y foros para el fortalecimiento del Estado de Derecho.

A su vez, este martes, el propio Javier Lozano afirmó en entrevista radiofónica para Grupo Fórmula que ya no será vocero especial para la defensa del Estado de Derecho de Coparmex, hecho que aseguró lamenta mucho porque había trabajado durante algunos meses para desarrollar un proyecto en el cargo.

En la entrevista radiofónica, el político poblano aseguró también que hubo “desaseo” en el nombramiento, “porque en unas cuantas horas pasamos de un tuit de Gustavo de Hoyos a un pantallazo de la comisión interna de que ya no eres vocero, porque eso es el presidente”, dijo al periodista Ciro Gómez Leyva.

Agregó también que “Gustavo de Hoyos no había revisado bien los estatutos y recibió mucha presión interna; no supo manejar la situación, se dejó presionar, emitió los comunicados, fue errático y yo no me presto para eso”.

Finalmente, indicó que tenía el interés de trabajar con Coparmex por la fuerza que representa la voz del gremio empresarial; sin embargo, agregó el anuncio que se dio en la noche del lunes “yo así no le entro. Lo lamento, porque lo importante eran los resultados finales, es un error que no haya voceros, le estamos dejando todo al presidente… A veces es mejor tener un buen nombre que tener un buen puesto”.





