El Rey Zambada y la Chapodiputada, libres tras testificar contra El Chapo

Jesús “El Rey” Zambada García y la exdiputada Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida como "Chapodiputada", fueron liberados tras ser testigos protegidos en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, de acuerdo con la Oficina Federal de Prisión (FPB, por sus siglas en inglés).

El periodista Alan Feuer, del The New York Times, abrió un hilo en Twitter para explicar que en el sistema llamado BOP se indica que ya no están en custodia "El Rey" Zambada ni la exlegisladora que tuvo una relación amorosa con el líder narcotraficante.

Pero no son los únicos beneficiados en haber declarado contra Guzmán Loera, pues también se liberó al colombiano Jorge Cifuentes, en diciembre de 2019, y El Vicentillo Zambada quedará en libertad en 2022.

Sin embargo, las fechas de ambas liberaciones son “desconocidas”.

Would you like to know what kinds of sentencing benefits the witnesses at Chapo Guzman's trial got in exchange for testifying against him?

Really? Me too!

Well, sorry.

Much of the process is taking place in a dark box of govt secrecy.

Let's take a look... — Alan Feuer (@alanfeuer) 15 de febrero de 2020 Jorge Cifuentes, the Colombian narco who worked w/Chapo moving coke out of Ecuador, was released from prison in 12/2019, according to the Bureau of Prisons.

In October & July 2019, according to his own case file, there were 2 sealed filings.

His sentence?

We don't know. pic.twitter.com/90FERMjpLd — Alan Feuer (@alanfeuer) 15 de febrero de 2020 Moving on.

Remember Rey Zambada, the brother of Mayo Zambada? A big trial witness?

He's not in prison either, according to BOP. (Release date: unknown.)

His case file was moved from Brooklyn to DC in 2013. The entire file remains under seal. pic.twitter.com/qvPsyxop5C — Alan Feuer (@alanfeuer) 15 de febrero de 2020 There are legitimate reasons to be secretive about cooperating witnesses. But it damages the credibility of even the best law enforcement efforts when there is no way to know what deals are being struck with them.

When there is no transparency, there can be no accountability. — Alan Feuer (@alanfeuer) 15 de febrero de 2020

Los testimonios de "El Rey" fueron claves para que a "El Chapo" se le condenara a cadena perpetua y la posterior detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente en juicio en una Corte de Nueva York, acusado de conspiración del narcotráfico y declaraciones falsas.

Durante el juicio, el hermano de Ismael "El Mayo" Zambada reveló que el cártel de Sinaloa sobornó a Genaro García Luna y Gabriel Regino, un funcionario de Andrés Manuel López Obrador cuando gobernaba la Ciudad de México.

El Sol de México dio a conocer la transcripción de la declaración de El Rey, donde señala que entregó dos maletas con un total de entre seis y ocho millones de dólares en sobornos a García Luna, en 2005 y 2006.

Foto Reuters

"El Rey", que era el número dos del cártel, dijo al jurado que pagó a García Luna en un restaurante a cambio de protección para el cártel.

La primera vez, García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República. En el segundo pago, en 2006, era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón.

Sobre el asesor del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Regino, dijo que se le sobornó porque parecía que "iba a ser el próximo secretario de Seguridad y se le estaba pagando para nuestra protección".

Dardo letal contra su ex amante

El testimonio de la exdiputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, contra su ex amante también fue un dardo mortal para El Chapo.

Incluso la “Chapodiputada” rompió en llanto en el estrado mientras daba su testimonio. "Hasta el día de hoy yo estoy confundida porque yo creía que era una relación de pareja", expresó.

Ante un atónito jurado, contó cómo conoció a Joaquín Guzmán cuando apenas tenía 21 años y éste la envió al triángulo dorado en la triple frontera de los estados mexicanos de Durango, Sinaloa y Chihuahua para comprar marihuana "buena, bonita y barata" en comunidades que ella conocía desde niña y cargar aviones con hasta 400 kilos de la droga. Afirmó que nunca recibió un peso por su trabajo.

Foto: El Sol de Tijuana

"Hermosura" o "M" eran sus nombres de pantalla en los mensajes de texto que intercambiaba con El Chapo en los BlackBerry "arreglados" que éste le enviaba y le cambiaba cada dos semanas.

Lucero Guadalupe Sánchez enfrentaba una pena de 10 años de cárcel a cadena perpetua, pero esperaba obtener una reducción de su sentencia por colaborar con el gobierno de EU. La recompensa por declarar en contra de su expareja fue mayor.

El Chapo compraba cocaína de las FARC: El Jota

Del único que se tiene fecha de liberación es del narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes, más conocido como "El Jota", el 5 de diciembre del año pasado.

El Jota era uno de los aliados más poderosos del cártel de Sinaloa cuando El Chapo se encontraba al mando.

Luego del asesinato de su hermano en 2007, Cifuentes tomó el cargo de la organización que lideraba su cuñada, esposa del fallecido Francisco Cifuentes Villa.

Cifuentes se hacía pasar por exitoso empresario interesado en la economía de Panamá, Ecuador y México.

Foto: EFE

Tras su detención fue extraditado a Estados Unidos, en 2013, donde se declaró culpable de delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas, por lo recibiría una sentencia mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua, pero obtuvo su libertad al fungir como testigo protegido.

En el “juicio del siglo”, Cifuentes Villa aseguró que “El Chapo” compraba cocaína del ahora extinto grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Le dije al señor Guzmán que comprábamos cocaína de la FARC y le pareció bien”, declaró bajo juramento Cifuentes.

Este 17 de julio, Brian Cogan, el juez del caso, dio lectura final al veredicto contra El Chapo y no hubo sorpresas: el líder del cártel de Sinaloa fue sentenciado a cadena perpetua. Foto: Reuters

Además, salió a la luz en la corte de Brooklyn la grabación de una conversación telefónica entre Guzmán y un miembro de la guerrilla colombiana a quien le quería comprar cocaína.

“Que mire primero la mercancía y luego le pago las dos toneladas”, se oye a El Chapo decirle al guerrillero.

La grabación de la conversación ocurrió en mayo de 2010 y fue explicada por Jorge Milton Cifuentes.