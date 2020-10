Capítulo 22 | Jorge Milton Cifuentes Villa contra las FARC

Jorge Milton Cifuentes Villa le dijo al jurado que nació en Medellín, Colombia. Las preguntas las inició Adam Fels, por el Gobierno de Estados Unidos, es decir, para sustentar sus acusaciones contra Joaquín El Chapo Guzmán. Tenía 52 años el 11 de diciembre de 2018, el día que comenzaron a cuestionarlo en la Corte de Brooklyn.

-Su nivel más alto de educación: preparatoria.

-Idiomas: español y un poco de inglés.

Fue extraditado a Estados Unidos el 12 de diciembre de 2013, por crímenes de tráfico de drogas y lavado de dinero. Fue arrestado un año antes, en Venezuela.

Se declaró culpable y en la sala dijo que había hecho negocios con Don Joaquín Guzmán Loera.

—Ahora, antes de su arresto y encarcelación, ¿usted tuvo algún tipo o un empleo legítimo además del tráfico de drogas?

—Sí, señor.

—Díganos, ¿qué tipo de empleo tenía usted?

—Tenía una compañía de construcción, un rancho de ganado, de reforestación, de inmobiliaria, de distribución de gasolina, de minas, y estuve trabajando en un proyecto de cambio climático.

—¿Cómo se involucró en todos estos negocios legítimos?

—Bueno, con las ganancias de la droga establecí compañías.

—¿Quién posee estas compañías ahora?

—Fueron confiscadas por el Gobierno Colombiano.

—Señor, ¿cómo se involucró por primera vez en el tráfico de drogas?

—Bueno, era una actividad familiar cuando yo era joven; yo hacía cocaína.

—Señor, vamos a saltarnos gran parte de su carrera. Comencemos en 1988, ¿usted dejó Colombia ese año?

—Sí, así es, el 13 de enero de 1988.

—¿A dónde fue?

—A México.

—¿Qué tipo de trabajo fue a hacer a México?

—Entonces yo era un supervisor para Don Efraín Hernández, para el Cártel del Norte del Valle, para envío de cocaína por avión.

—¿Cuál era su responsabilidad especial en 1988?

—Bueno, tenía que verificar que la pista de aterrizaje fuera del tamaño correcto, que la gasolina estuviera lista en los surtidores de combustible para recargar los aviones, comida para los pilotos. Y estar seguros que los mexicanos no estuvieran borrachos.

—¿En qué parte de México estaba trabajando en 1988?

—En Culiacán, Sinaloa.

—¿Hubo un tiempo en 1988 que usted conoció a un hombre que más tarde se convirtió en un líder de alto rango del Cártel de Sinaloa.

—Sí, señor.

—¿Quién era él?

—Ismael Zambada.

—¿Cómo es que usted conoció a Ismael Zambada?

—La primera vez que lo conocí fue en una pista de aterrizaje en Culiacán cuando recibimos algunos aviones con cocaína desde Colombia.

—¿Ismael Zambada tiene un apodo?

—Mayo.

—¿Con quién estaba trabajando él, Mayo Zambada, en ese tiempo?

—Con Baltazar Díaz.

—Entonces usted se reunió con el Sr. Mayo Zambada una vez o varias veces?

—Muchas veces.

—¿Qué terminó haciendo con Mayo Zambada en 1988?

—Recibí aviones que traficaban drogas, aviones con cocaína.

—Dígale al jurado, ¿hubo un incidente que causó que usted fuera más cercano con Mayo Zambada?

—En una ocasión nosotros habíamos terminado de descargar los aviones. Nosotros estábamos alistandonos para dejar el área de la pista de aterrizaje que estaba en el área de Sonora Navojoa, y nos encontramos con un bloqueo del ejército en la carretera. Nosotros estábamos en un camión con tres asientos. Mayo estaba conduciendo, yo estaba en la mitad, y un compadre de él estaba al lado. Y justo llegando al bloqueo de carretera, Mayo dio la vuelta y comenzó a escapar. Entonces el Ejército comenzó a disparar. Y yo me sumergí entre los pies de los pasajeros. Y él continuó conduciendo como por media hora. Y yo seguí escondiéndome entre los pies de los pasajeros. Y él dijo, Jorge, puedes salir. Todo está hecho. Y él pensó que fue muy divertido así que le dijo a todos sus amigos y compadres sobre eso porque yo fui un cobarde.

—¿Usted terminó conociendo a alguien en México con quien usted desarrolló, alguien más en México, con quien desarrolló una cercana relación?

—Sí señor.

—¿Quién?

—Humberto Ojeda... Robachivas.

—¿Cuál era su relación con Robachivas?

—Bueno, nosotros éramos socios. Nos volvimos socios en el tráfico de drogas. Y teníamos una relación que era como si fuéramos hermanos.

—¿Por cuánto tiempo fue socio con Robachivas?

—Aproximadamente por ocho años, desde 1990 a 1998.

—¿Aproximadamente cuántos kilogramos de cocaína estima usted que movió con Robachivas en los años 90?

—220 toneladas.

—¿Hacía dónde la movía?

—Bueno, parte de eso iría a Los Ángeles, California. La otra parte iría a Houston y a Nueva York.

—¿Cuánto dinero usted cree que hizo durante este periodo de tiempo en los años 90?

—Aproximadamente 300 millones de dólares.

—¿Qué hizo usted con todo ese dinero?

—Bueno, compré propiedades. Establecí compañías. Perdí mucho dinero aprendiendo cómo manejar negocios legítimos. Y el resto del dinero lo perdí tratando de hacer otros envíos, otros envíos de cocaína.

—Entonces usted testificó acerca de los negocios exitosos y legítimos que le quitó el Gobierno colombiano; ¿Qué otros bienes posee?

—No tengo nada, todo fue confiscado. Pero tengo algunas propiedades en México y mis cuentas del banco fueron congeladas.

—Como resultado de su decisión de cooperar con el Gobierno de los Estados Unidos, ¿qué acordó hacer con el Gobierno de los Estados Unidos con respecto a la confiscación de sus activos?

—Me comprometí a darles toda la información y todas las coordenadas, todas las locaciones de todos mis activos en cualquier parte del mundo. Y también información de mis cuentas de banco, lo cual ya he hecho por completo.





—¿Qué le pasó a Robachivas?

—Fue asesinado.

—¿Qué hizo usted cuando escuchó que fue asesinado? ¿A dónde fue?

—Bueno, regresé a Colombia porque temí por mi vida.

—¿Qué hizo para trabajar una vez que regresó a Colombia en 1998?

—Bueno, estuve manejando mis negocios legales. Y también estuve ayudando a mi hermano Francisco Cifuentes con su tráfico de drogas.

—¿Francisco Cifuentes tiene un apodo?

—Pachito Cifuentes.

—¿También Pacho Cifuentes?

—Sí, señor.

—¿Qué estuvo haciendo durante este periodo de tiempo para Pacho Cifuentes, su hermano?

—Entonces estuve ayudándolo con el movimiento de dinero. El dinero en efectivo tenía que ser transferido a cuentas de banco. Tenía que ser colocado en diferentes locaciones aquí en los Estados Unidos para comprar aviones para transportar cocaína. Y también a China para cambiar, intercambiar, en pesos colombianos para el hombre de negocios y para la compra de cocaína.

—Durante este periodo de tiempo, desde 1998 hasta 2003, ¿usted vino a comprar algunas armas para un grupo?

—Sí, señor.

—¿Qué grupo era ese?

—Para los paramilitares de Colombia.

—¿Cómo pasó esto?

—Bueno, los paramilitares, los AUC, estaban combatiendo contra las FARC. Y el Grupo 57 de las FARC intentó matar a mi madre y secuestrar a mi padre. Y yo compré estas armas para reforzar, darle a los paramilitares más fuerza.

—Su suministro de estas armas… ¿aproximadamente cuántas armas proporcionó usted?

—Cinco mil rifles AK-47, con 5 millones de cartuchos.

—Su suministro de estas armas a los grupos paramilitares de AUC, ¿eso ayudó a su seguridad personal?

—Se volvió un problema, porque los paramilitares no estaban peleando en la guerrilla, ellos solo estaban controlando ciertas áreas para el tráfico de cocaína. Ellos querían que yo siguiera proporcionándoles armas.

—Entonces, ¿usted qué decidió hacer para su seguridad en este punto?

—Regresar a México.

—¿Qué tipo de negocio quería hacer usted en México?

—Tráfico de drogas.

—¿Qué necesito hacer para restablecerse en México después de muchos años?

—Bueno, necesité recuperar la infraestructura, especialmente los botes de pesca de atún que le había dejado a la viuda de Humberto Ojeda.

—¿Para qué eran esos botes de pesca de atún?

—Para poder recoger la cocaína en el sur, justo cruzando desde Colombia.

—Usted mencionó que habían sido dejados con la viuda de Humberto Ojeda; ¿es eso correcto?

—Sí.

—¿Cuál era su nombre?

—Laura Ávila.

—¿Usted se acercó a ella en el 2002?

—Sí, eso es correcto.

—Sin abarcar lo que ella le dijo, con base en lo que ella dijo, ¿usted envió a alguien a México para tener una reunión con alguien más?

—Sí, mi hermano Alexander Cifuentes y Rubén Reygosa.

El 12 de febrero, El Chapo fue declarado culpable de los 10 cargos de narcotráfico que enfrentaba en su colosal juicio en NY.

—¿Con quién los mandó para reunirse?

—Con Don Joaquín Guzmán Loera.

—¿Esto es del 2002?

—Alrededor de finales del 2002.

—Mostrándole, sólo para el testigo, la que está marcada como Prueba del Gobierno 39. Sr. Cifuentes, ¿quién está representado en la Prueba del Gobierno 39?

—Ese es mi hermano, Alexander Cifuentes.

—¿Él es su hermano menor o hermano mayor?

—Él es mi hermano menor.

—Francisco, Pacho, ¿él era su hermano mayor o su hermano menor?

—Mi hermano mayor.

—Entonces usted está entre Pacho y Alex; ¿eso es correcto?

—Casi correcto. Porque había nueve de nosotros en total, contándome. Yo soy el octavo.

—¿El hecho de que usted no fuera el noveno sino el octavo eso le dio un apodo? ¿Cuál sería el de la última persona?

—El Menor, el más joven.

—¿Quién es El Menor?

—Hildebrando Alexander.

—Este es un buen momento, ¿cuál era el apodo de usted?

—Jay, Jota.

—Deténgase en ese. ¿Cuál es el significado de Jota?

—Es la inicial de mi primer nombre, Jorge.

—¿Cuáles eran otros de sus apodos?

—Simón.

—Llegaremos a eso en un segundo. ¿Qué hay acerca de su familia?, ¿cómo lo llamaban algunos miembros de su familia?

—El Penúltimo.

—¿Cuál es el significado de Penúltimo?

—Que no soy el último, pero no soy el más joven, El Menor.

—¿El octavo de nueve?

—El octavo de nueve, eso es correcto.

—En ese tiempo, a finales de 2002 que usted envió a Alex Cifuentes, su hermano, y Rubén Reygosa a conocer a Joaquín Guzmán, ¿usted y Álex llegaron a una especie de acuerdo sobre tráfico de drogas?

—Sí, queríamos obtener los botes de pesca para poder traficar con cocaína.

—¿Alex y Rubén fueron a conocer a Don Joaquín Guzmán?

—Sí, señor, en Culiacán.

—¿Cómo sabe eso?

—Yo los envié ahí.

—¿Y Alex reportó de vuelta la reunión?

—Sí.

—¿Qué le dijo?

—Él me dijo que Don Joaquín no tenía botes de pesca de atún disponibles, pero que él tenía otras cosas que eran interesantes. Y que él tenía una buena impresión. Y que sería bueno para mí visitarlo y verlo personalmente.

—Con base en ese reporte, ¿usted qué decidió hacer?

—Reunirme con él.

—Dígale al jurado, ¿por qué usted quería conocer a Don Joaquín?

—Bueno, quería ir y recuperar los botes de pesca de atún porque Laura me dijo qué ella se los había dado a él. Así que eso era para que yo pudiera traficar cocaína.

—¿Por cuáles otras razones quería reunirse con Don Joaquín?

—También por mi propia seguridad.

—¿Podría explicarse un poco más?

—Bueno, después del asesinato de Ojeda, tenía miedo que las personas que lo mataron quisieran matarme a mí. Y mi intención era que Don Joaquín encontrara quién lo había matado y también para estar bajo su protección, bajo su cuidado por decirlo así.

—Cuando usted dijo quien lo había matado, ¿de quién está hablando?

—El asesino de Humberto Ojeda.

—Refiriéndonos a Humberto Ojeda, ¿su apodo era Robachivas?

—Sí, señor.

—¿Quién sospechó usted que lo había asesinado?

—Mayo Zambada.

—Ahora, ¿usted cómo intentó ponerse en contacto con el Sr. Guzmán antes de ir a verlo?

—A través de Laura, Laura me puso en contacto con Dámaso López.

—¿En ese tiempo, cuál era la relación entre Laura Ávila y Dámaso López?

—Bueno, Laura Ávila y Dámaso López estaban en una relación romántica.

—Laura Ávila, ¿ella acordó participar con usted en sus esfuerzos para traficar drogas?

—Sí, señor.

—Antes de conocer a Chapo Guzmán, ¿qué le dijo Laura acerca del Chapo Guzmán?

—Cuando le pregunté a ella sobre los botes de atún, ella me dijo que se los había dado a Don Joaquín. Y que ella también le había dado el rancho El Robles. También el hecho de que ella le estaba ayudando con el dinero.

—El rancho El Robles, ¿había algo significativo sobre ese rancho?

—Esa es una granja de avestruces.

—¿Eventualmente Laura fue capaz de conectarlo con Joaquín Guzmán?

—Sí.

—¿Ella con quién lo presentó primero?

—Con Dámaso López.

—¿Alguna vez conoció a Dámaso López en persona?

—Sí.

—¿Una vez o varias veces?

—Muchas veces.

—¿Él tenía un apodo?

—El Licenciado.

—¿Cuál era la posición de Dámaso con Chapo Guzmán en ese momento a finales de 2002?

—Bueno, él lo estaba ayudando, él estaba buscando proveedores de cocaína.

—Antes de la reunión con Joaquín Guzmán, ¿usted tuvo conversaciones con Dámaso López?

—Sí, señor, muchas.

—¿Él habló con usted acerca de lo que él estaba haciendo con Chapo Guzmán en ese momento?

—Sí, señor.

—¿Qué dijo él?

—Que él estaba traficando con cocaína, con drogas. Él también me dijo que él lo había ayudado a escapar de prisión. Y que él estaba muy interesado en que yo los ayudara en el trabajo.

—¿Al final Dámaso López organizó para usted la reunión con Chapo Guzmán?

—Sí, señor.

—Describa al Jurado cómo llegó usted ahí.

—Bueno, viajé a Culiacán y me hospedé en el Hotel Lucerna. Luego el Licenciado Damaso me recogió en el hotel y me llevó a la pista de aterrizaje de fumigación a las afueras de Culiacán. Nos subimos a un pequeño avión, un Cessna 206, y nosotros también llevamos algunas cosas, porque tenían una fiesta, y volamos a las montañas, al Triángulo Dorado.

—Solo una pregunta rápida sobre la pista de aterrizaje de donde usted despegó, ¿qué había alrededor del área alrededor de la pista de aterrizaje?

—Había cultivos de maíz.

—Usted estaba describiendo el vuelo sobre las montañas. ¿Aproximadamente cuánto tiempo duró?

—Alrededor de 30 a 45 minutos.

—Describa el aterrizaje.

—Nos estábamos aproximando a una montaña muy larga, una montaña muy alta. Y en la cima había una pequeña sección estéril, no hay árboles ahí. En realidad el avión se aproximó así, y luego fue y aterrizó en esa pista de aterrizaje ascendente, en esa pista de aterrizaje despejada. Y es como si el avión tuviera una especie de agarre, era como si se estuviera sosteniendo en ese pequeño espacio.

—Usted dijo ascendente, ¿la pista de aterrizaje era plana o con una inclinación?

—¿Cómo le hizo sentir ese vuelo?

—Horrible. De hecho tuve que rezar tres veces, tres Padres Nuestros.

—Ahora, señor, basándonos en su reacción a este vuelo, ¿usted tuvo la resolución de darle algo a Joaquín Guzmán?

—Sí, señor, regalarle un helicóptero, así podría volar de una manera más civilizada.

—Usted dice regalo, ¿había algo en esta ocasión particular cuando conoció a Joaquín Guzmán que exigiera un regalo?

—Él estaba celebrando el segundo aniversario de su escape.

—¿Quién lo recibió en la pista de aterrizaje?

—El mismo Don Joaquín.





