JUFED condena que Sheinbaum no acate suspensión judicial: se ha roto el orden constitucional

La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación (JUFED) rechazaron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde adelantó que no acataría la suspensión judicial que le ordenaba borrar la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación.

Jueces y magistrados del país lanzaron un pronunciamiento en el que acusan que el constante desacato de órdenes judiciales de este tipo son un reflejo de que en México se rompió el orden constitucional.

“En el Estado Mexicano se ha roto el orden constitucional y el Estado de derecho”, indica el comunicado de la JUFED.

La Asociación dirigida por la jueza Juana Fuentes Velázquez señaló que el desacato de suspensiones judiciales “se está convirtiendo en un ejercicio sistemático” y ello implica “un grave riesgo para la protección de los derechos fundamentales de cualquier gobernado”.

El 17 de octubre, una jueza federal de Veracruz emitió una suspensión definitiva en la que ordenaba a la Presidenta de México y al DOF eliminar la publicación de la reforma judicial en un lapso no mayor a 24 horas. Y advirtió que, en caso de incumplimiento, daría vista a la Fiscalía General de la República por faltar a la Ley de Amparo, lo que constituye un delito federal.

No obstante, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no acataría la suspensión ya que “no tiene ningún sustento jurídico” e incluso anunció que denunciaría a la jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal, organismo rector del PJF.

“La juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación: Primero, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación”, dijo Sheinbaum Pardo.

“No vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura”, agregó.